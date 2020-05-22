Arefe günü hangi gün? Arefe günü sokağa çıkma yasağı var mı, marketler açık mı?
Ramazan Bayramı'nın ilk gününe kısa bir süre kala Arefe Günü tarihi gündeme geldi. Bu yıl Corona virüsü nedeniyle buruk geçecek olan Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağı uygulaması kapsamında evlerde kutlanacak. Bayramı ev ortamında karşılayacak olan vatandaşlar Arefe gününün yasak kapsamında olup olmadığını merak ediyor. Peki, Arefe günü hangi gün? Arefe günü sokağa çıkma yasağı var mı? Arefe günü marketler açık mı? İşte Arefe günü ile ilgili en çok merak edilen soruların yanıtları...
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1
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Sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala gözler arefe gününe çevrildi Önceki yasaklardan farklı olarak Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı 81 ili kapsayacak. 4 günlük yasağın bazı günleri marketler, bakkallar ve bazı işletmeler ise bayramdaki yasakta açık olacak. Peki, arefe günü sokağa çıkma yasağı var mı? 81 ilde sokağa çıkma yasağı hangi günler?
2
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AREFE NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dini Günler Listesinde yer olan takvime göre, Arefe günü bu yıl 23 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. Arife günü Ramazan ayının son günüdür ve oruç tutulur.
3
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AREFE GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
İlk olarak Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı Ramazan Bayramı’nda uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. Buna göre Arefe de dahil olmak üzere 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu yıl haft sonuna denk gelen arefe günü 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
4
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AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK OLACAK MI?
21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü saat 23.00’kadar açık olacak olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler; İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre bayram arefesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. 24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler tamamen kapalı olacak.