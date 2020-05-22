Arefe günü hangi gün? Arefe günü sokağa çıkma yasağı var mı, marketler açık mı?

AREFE GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? İlk olarak Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı Ramazan Bayramı’nda uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. Buna göre Arefe de dahil olmak üzere 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu yıl haft sonuna denk gelen arefe günü 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.