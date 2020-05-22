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Haber Giriş: 22 Mayıs 2020 - 21:47,

Arefe günü hangi dualar okunmalı? Arefe günü okunacak dualar nelerdir?

Mübarek Ramazan ayı 23 Mayıs Cumartesi akşamı sona eriyor. On bir ayın sultanı rahmet ve bereket ayı Ramazan'ı uğurlamamıza kısa süre kala arefe gününde okunacak dualar da ibadetlerini eksiksiz ve tam yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu önemli ve mübarek günde okunacak duaların faziletleri bilinmektedir. Peki, Arefe günü hangi dualar okunmalı? Arefe günü okunacak dualar nelerdir? İşte, Ramazan Bayramı'nda okunacak dualarla ilgili ayrıntılı bilgiler...

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Arefe günü hangi dualar okunur? sorusu, bayram öncesinde araştırmalarda yer aldı.Arefe gününü oruçlu olarak geçirecek olan milyonlarca vatandaş, arefe günü okunması gereken duaların hangileri olduğunu öğrenmek istiyor. Özellikle arefe gününde İhlas suresi okumanın faziletleri bilinmektedir. İşte, arefe günü hangi dualar okunmalı? sorusunun yanıtı...

2AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR NELERDİR
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AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

İhlâs Sûresini farklı sayılarda okumanın fâziletlerine dair hadisler olduğu (1) gibi, 1000 defa okumanın faziletiyle igili rivayetler de vardır:

"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

3İHLÂS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU
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İHLÂS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad

4İHLAS SURESİ ANLAMI VE DİYANET MEALİ
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İHLAS SURESİ ANLAMI VE DİYANET MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla. De ki: "O, Allah'tır, bir tektir." "Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.)" Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir)."

5İHLÂS SURESİNİN FAZİLETİ
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İHLÂS SURESİNİN FAZİLETİ

Hz. Peygamber bu sûrenin önemi ve fazileti hakkında söyle buyurmuştur: “Varlığım elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu sûre Kur’an’ın üçte birine denktir” (Buhârî, “Tevhîd”, 1). Yine Hz. Peygamber, sevdiği için bu sûreyi her namazda okuyan bir sahâbîye, “Onu sevmen seni cennete götürür” müjdesini vermiştir (Tirmizî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 11, “Tefsîr”, 93; diğer hadisler için bk. İbn Kesîr, VIII, 539-546).

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