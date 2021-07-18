Arefe günü eczaneler açık mı? 19 Temmuz 2021 eczaneler nöbetçi mi?
Arefe günü eczaneler çalışıyor mu? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kurban Bayramı yaklaşırken, eczanelerin arefe günü ve bayram çalışma saatleri gündeme geldi. Reçetelerinde yer alan ilaçları almak isteyen ya da tıbbi malzeme ihtiyaçlarını eczanelerden karşılayacak olanlar, eczanelerin Kurban Bayramı çalışma durumunu öğrenmek istiyor. Bu yıl Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz'da başlayacak ve yarım gün tatil olacak. İşte, Kurban Bayramı 19 Temmuz-23 Temmuz eczanelerin çalışma saatleri...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
19 Temmuz Pazartesi günü Kurban Bayramı arefesine denk geliyor. 4,5 gün sürecek resmi tatil sürecinde eczaneler de çalışma yönetmeliğine uyacak. Eczanelerin çalışma yönetmeliğine göre arefe günü ve bayram günlerinde uyulması gereken çalışma yönergeleri bulunmaktadır.
Arefe gününde, eczaneler 13.00’e kadar açık olacak. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır. İşte, o detaylar;
2
Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.
3
NÖBETÇİ ECZANE NASIL ÖĞRENİLİR?
Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.