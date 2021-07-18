Gündem Haber Giriş: 18 Temmuz 2021 - 09:18 | 18 Temmuz 2021 - 09:18

Arefe günü eczaneler açık mı? 19 Temmuz 2021 eczaneler nöbetçi mi?

Arefe günü eczaneler çalışıyor mu? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kurban Bayramı yaklaşırken, eczanelerin arefe günü ve bayram çalışma saatleri gündeme geldi. Reçetelerinde yer alan ilaçları almak isteyen ya da tıbbi malzeme ihtiyaçlarını eczanelerden karşılayacak olanlar, eczanelerin Kurban Bayramı çalışma durumunu öğrenmek istiyor. Bu yıl Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz'da başlayacak ve yarım gün tatil olacak. İşte, Kurban Bayramı 19 Temmuz-23 Temmuz eczanelerin çalışma saatleri...