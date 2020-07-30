Arefe günü (bugün) bankalar açık mı, çalışıyor mu? Bankaların arefe günü mesai ve çalışma saatleri
Bankalar bugün açık mı sorusu, arefe günü veya bayram günlerinde bankacılık işlemi bulunan birçok vatandaşın araştırdığı husus olmaya başladı. EFT göndermek ya da para yatırma-çekme işlemi gerçekleştirmek isteyen birçok kişi, bankalar arefe günü açık mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, perşembe günü ve bayram boyunca bankalar açık mı olacak? İşte, bankalar arefe günü açık mı ve saat kaça kadar açık sorusunun cevabı
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Arefe gününün perşembe gününe denk gelmesi dolayısıyla bankalar arefe günü (bugün) ve bayramda açık mı sorusunu yönelten vatandaşlar, internet üzerinden konunun detaylarını araştırıyor. Peki, arefe günü bankalar saat kaça kadar açık ve bayramda bankalar çalışıyor mu? İşte, arefe günü bankaların çalışma saatleri hakkında merak edilen bazı bilgiler
AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?
Bankalar ve PTT şubeleri arefe günü öğlene kadar hizmet verecekler. Öğleden sonra hem PTT hem de bankalar hizmet vermeyecek. EFT gibi işlemler, tatilin bittiği 4 Ağustos Salı günü devam edecek.
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KURBAN BAYRAMI TARİHİ
30 Temmuz Perşembe : Arefe günü (Yarım gün tatildir - Bazı yerlerde tam gün tatil)
31 Temmuz Cuma : Bayramın 1. günü tatildir.
1 Ağustos Cumartesi : Bayramın 1. günü tatildir.
2 Ağustos Pazar : Bayramın 2. günü tatildir.
3 Ağustos Pazartesi : Bayramın 3. günü tatildir.
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AREFE NE DEMEK?
Arife herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.
Arife sözcüğü en geç 1400'lü yıllarda Arapça "arafat" (irfan, bilme) sözcüğünden Türkçeye geçmiştir.Muhtemelen "geleceği haber verme" anlamındaki irafat sözcüğünden gelir. Arapça orijinalinin etkisiyle Türkçede arefe şeklinde kullanımına da rastlanır. Sözcük "Arefe" haliyle Türkçede kadın ismi olarak da kullanılır.
Arife sözcüğünün Türkçede "herhangi bir şeyden önceki gün" anlamında kullanımına ise ilk kez 1945 yılında rastlanır.
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AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?
Her sene arefe günlerinde yarım gün tatil oluyor. Resmi kurumlar ve bankalar öğle saatine kadar vatandaşlara hizmet veriyorlar. Bankalar ve PTT şubeleri arife günü öğlene kadar hizmet verecekler. Öğleden sonra hem PTT hem de bankalar hizmet vermeyecek. Dağıtımlar tatilin bittiği 4 Ağustos Salı günü devam edecek.