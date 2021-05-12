Arefe günü 1000 ihlas ne zamana kadar okunur? Arefe günü 1000 ihlas suresi okumanın faziletleri
1000 ihlas suresi Ramazan Bayramı'nın başlamasına kısa bir süre kala gündeme geldi. Peygamber efendimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili ‘Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor.’ Peki, Arefe günü 1000 ihlas ne zamana kadar okunur? İşte Arefe günü 1000 ihlas suresi okumanın faziletleri
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Sıkıntılarından kurtulmak isteyen müminler sık sık İhlas Suresini okumalıdır. Eve girerken besmele çektikten sonra okunduğu takdirde hane bereketlenir. Bunun dışında namaz kılarken ve günlük ibadetleri yaparken de hem Arapça hem de Tükçesi okunabilir.
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İhlas Suresini Okumanın Fazileti ve Faydaları
Namazlarda ve günlük ibadetlerde sıklıkla okunan İhlas Suresi, Müslümanların Allah tasavvurlarının gelişmesini sağlar. Hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah övgü ve şükürlerin tek sahibidir. O ''Ol'' dediğinde her şey olur. İnsanları ''sadece'' kendisine ibadet etsinler diye yaratmıştır. Burada ''sadece'' vurgusu son derece önemlidir.
Birçok ayette de yazdığı gibi Allah ''onlardan korkmayın, benden korkun'' , ''başka ilah bellemeyin, yalnızca bana ibadet'' buyurmuştur. Allah'ın emirlerini yerine getiren müminler, dünyanın geçici süsüne tamah etmez ve Hakka yönelir. Kuran'ın da bildirdiği gibi, dünya sadece bir eğlence, bir oyalanma yeridir. Bu nedenle hamdın ve şükrün tek sahibi yüce Allah'tır.
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İhlas suresi Kur'an-ı Kerim içerisinde 112. sure olup iniş sıralaması açısından 22. suredir. Halk tarafından surenin başlangıcı olan Kulhuvallahu Ehad ismiyle bilinir. İhlas Suresi ezberlemek isteyenler için Türkçe okunuşu, Diyanet meali, anlamı ve arapça yazılışı gibi tüm bilgileri bulabilirsiniz.
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İHLAS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU
Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.
İHLAS SURESİ ANLAMI (DİYANET MEALİ)
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla. De ki: O, Allah'tır, bir tektir. Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).