Ardıç yağının faydaları saymakla bitmiyor

Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu ardıç yağının; sinüzitten romatizmal hastalıklara, toksik ve ödemlerin atılmasından hazımsızlığa, saç dökülmesinden regl sancısının azaltılmasına kadar sayısız sağlık sorunun tedavisinde kullanıldığını söyledi.
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Türk kültürünün sembolik ağaçlarından biri olan ardıç, yüzyıllardır sağlık başta olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılan bir bitki...
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Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, ardıç yağının içindeki onlarca kimyasal bileşik nedeniyle günümüzde de eczacılıktan gıdaya, tıptan kozmetiğe kadar sayısız alanda önemli bir yeri olduğunu söyledi.
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Ardıcın içerdiği en önemli bileşiklerden ikisinin “flavonoid ve polifenoller” olduğunu bildiren Dr. Buyrukçu, “Her ikisi de insan sağlığı için çok kıymetli bileşiklerdir. Flavonoid; antioksidan özelliğe sahiptir ve hücrelerin zarar görmesini önler. Polifenoller ise yaşlanmayı yavaşlatıcı özelliğe sahiptir, deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır” dedi.
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Enfeksiyonların tedavisine birebir
Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu; ardıcın, bakteri ve mantar enfeksiyonlarını önlemede çok güçlü bir yardımcı olduğunu da söyledi.
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Solunum yolu enfeksiyonları, mesane ve idrar yolu enfeksiyonları, cilt hastalıkları ve sindirim sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde ardıç yağının etkisinin yüksek olduğunu bildiren Dr. Buyrukçu, “Kısacası sinüzitten romatizmal hastalıklara, vücuttan toksik maddelerin ve ödemin atılmasından regl sancısı ve öksürüğün azalmasına kadar sayısız alanda ardıç yağının faydalarından yararlanabiliriz. Elbette çocuklar ve 70 yaşın üstündekiler ile alerjik rahatsızlığı olanların doktor bilgisi dışında hiçbir bitkisel ürünü kullanmaması gerekir” diye konuştu.
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Uçucu yağdır, antiseptik özelliği vardır
Ardıç yağının tedavi amacıyla kullanılacaksa ağız yoluyla, burun yoluyla veya haricen alınabileceğini kaydeden Dr. Buyrukçu, şu bilgileri verdi:
Ağız yoluyla kullanılacaksa salata, ekmek gibi bir besinin üzerinde tüketilebilir. Acı bir tadı vardır. Burun yoluyla kullanılacaksa, bir pamuğa damlatılıp sık sık solunması gerekir.
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Cilt hastalıklarında veya hemoroidde ise direkt cilde uygulanabilir. Uçucu bir yağ olan ardıç yağı antiseptik özelliği sayesinde saç dökülmesini önlemede, saç köklerinin güçlenmesinde ve kafa derisinde akneye yol açan bakterilerin gelişmesini önlemede de yardımcıdır, düzenli kullanılabilir.
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Dr. Buyrukçu, ardıç yağının ağırlığını azaltmak için de limon çiçeği yağı ve lavanta yağıyla birlikte kullanılmasını önerdi. Buna göre 5 cl ardıç yağını, 10 cl limon yağı ve 10 cl lavanta yağıyla karıştırmak yeterli.