Ardahan'da ilk sahura saat kaçta kalkılacak? 2020 imsakiyesine göre Ardahan sahur ve iftar saatleri
Ardahan'da ilk sahur ve iftar heyecanı Ramazan ayına kısa bir süre kala başladı. Oruç ibadetini hakkıyla gerçekleştirmek isteyenler Diyanet İşleri Başkanlığının 2020 imsakiyesini inceleyerek bilgi edinmeye çalışıyor. Ardahan'da ilk sahura saat kaçta kalkılacak? İşte 2020 imsakiyesine göre Ardahan sahur ve iftar saatleri
Ramazan'ı Ardahan'da karşılayacak olan vatandaşların gündeminde sahur ve iftar saatleri var. Sahur ve iftar saatleri Türkiye'nin 7 bölgesi 81 ilinde değişiklik gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 imsakiye takvimini yayınlayarak vatandaşları bilgilendirdi. Peki, Ardahan'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte Ardahan 2020 imsakiye bilgileri
ARDAHAN RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|03:34
|19:05
|20:35*
|2
|25.04.2020
|03:32
|19:06
|20:36
|3
|26.04.2020
|03:30
|19:07
|20:37
|4
|27.04.2020
|03:28
|19:09
|20:39
|5
|28.04.2020
|03:26
|19:10
|20:40
|6
|29.04.2020
|03:24
|19:11
|20:42
|7
|30.04.2020
|03:23
|19:12
|20:44
|8
|01.05.2020
|03:21
|19:13
|20:45
|9
|02.05.2020
|03:19
|19:14
|20:47
|10
|03.05.2020
|03:17
|19:15
|20:48
|11
|04.05.2020
|03:15
|19:16
|20:50
|12
|05.05.2020
|03:14
|19:17
|20:51
|13
|06.05.2020
|03:12
|19:18
|20:53
|14
|07.05.2020
|03:10
|19:19
|20:54
|15
|08.05.2020
|03:08
|19:20
|20:56
|16
|09.05.2020
|03:07
|19:21
|20:57
|17
|10.05.2020
|03:05
|19:22
|20:59
|18
|11.05.2020
|03:03
|19:23
|21:00
|19
|12.05.2020
|03:02
|19:24
|21:02
|20
|13.05.2020
|03:00
|19:25
|21:03
|21
|14.05.2020
|02:59
|19:26
|21:05
|22
|15.05.2020
|02:57
|19:27
|21:06
|23
|16.05.2020
|02:56
|19:28
|21:08
|24
|17.05.2020
|02:54
|19:29
|21:09
|25
|18.05.2020
|02:53
|19:30
|21:11
|26
|19.05.2020
|02:51
|19:31
|21:12**
|27
|20.05.2020
|02:50
|19:32
|21:14
|28
|21.05.2020
|02:48
|19:33
|21:15
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