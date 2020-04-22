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Haber Giriş: 22 Nisan 2020 - 18:56,

Ardahan'da ilk sahura saat kaçta kalkılacak? 2020 imsakiyesine göre Ardahan sahur ve iftar saatleri

Ardahan'da ilk sahur ve iftar heyecanı Ramazan ayına kısa bir süre kala başladı. Oruç ibadetini hakkıyla gerçekleştirmek isteyenler Diyanet İşleri Başkanlığının 2020 imsakiyesini inceleyerek bilgi edinmeye çalışıyor. Ardahan'da ilk sahura saat kaçta kalkılacak? İşte 2020 imsakiyesine göre Ardahan sahur ve iftar saatleri

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Ramazan'ı Ardahan'da karşılayacak olan vatandaşların gündeminde sahur ve iftar saatleri var. Sahur ve iftar saatleri Türkiye'nin 7 bölgesi 81 ilinde değişiklik gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 imsakiye takvimini yayınlayarak vatandaşları bilgilendirdi. Peki, Ardahan'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte Ardahan 2020 imsakiye bilgileri

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ARDAHAN RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202003:3419:0520:35*
225.04.202003:3219:0620:36
326.04.202003:3019:0720:37
427.04.202003:2819:0920:39
528.04.202003:2619:1020:40
629.04.202003:2419:1120:42
730.04.202003:2319:1220:44
801.05.202003:2119:1320:45
902.05.202003:1919:1420:47
1003.05.202003:1719:1520:48
1104.05.202003:1519:1620:50
1205.05.202003:1419:1720:51
1306.05.202003:1219:1820:53
1407.05.202003:1019:1920:54
1508.05.202003:0819:2020:56
1609.05.202003:0719:2120:57
1710.05.202003:0519:2220:59
1811.05.202003:0319:2321:00
1912.05.202003:0219:2421:02
2013.05.202003:0019:2521:03
2114.05.202002:5919:2621:05
2215.05.202002:5719:2721:06
2316.05.202002:5619:2821:08
2417.05.202002:5419:2921:09
2518.05.202002:5319:3021:11
2619.05.202002:5119:3121:12**
2720.05.202002:5019:3221:14
2821.05.202002:4819:3321:15


TÜM İLLERİN DE BULUNDUĞU DETAYLI İMSAKİYE İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

3İlk iftar Hakkaride, son iftar Edirnede

İlk iftar Hakkari'de, son iftar Edirne'de

Ramazanın ilk günü son imsak İzmir'de 04.46'da başlayacak, son iftar ise saat 20.11'de Edirne'de yapılacak. Ramazanın son günü ise ilk imsak yine Ardahan'da saat 02.46'da, son imsak Muğla'da saat 04.06'da başlayacak, ilk iftar Hakkari'de saat 19.21'de, son iftar ise Edirne'de saat 20.41'de yapılacak.

Ramazanın son günü Sinop'ta 16 saat 58 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 9 dakikayla en kısa orucu tutacak. Dünya üzerinde baktığımız zaman ise ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 26 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 17 saat 56 dakika oruç tutulacak.

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