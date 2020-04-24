Ardahan ve Iğdır'da ilk iftar saat kaçta? Ardahan ve Iğdır sahur ve iftar saatleri imsakiyesi
Ülkemizin Doğu Anadolu bölgesinde kalan Ardahan ve Iğdır şehirlerinde ikamet eden vatandaşlar, Ramazan'ın ilk günü iftarın saat kaçta açılacağını merak ediyor. Ramazan'ın ilk gününü idrak eden, Ardahan ve Iğdırlı vatandaşlar iftar saati hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Öte yandan Ramazan'ın ikinci günü tutacakları oruçları için saat kaçta sahura kalkacaklarını da araştıran Ardahan ve Iğdırlılar, Diyanet'in yayınladığı saat bilgisini öğrenmek istiyor. Peki, Ardahan ve Iğdır'da ilk iftar saat kaçta?
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Bugün Ramazan ayının ilk gününü idrak eden vatandaşlar, ilk iftarın saat kaçta açılacağını merak etmeye başladı. Ardahan ve Iğdır'da yaşayan vatandaşlar da kentlerinde iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. Oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için niyet eden Ardahan ve Iğdırlılar, akşam ezanının ne zaman okunacağını ve ilk iftarın saat kaçta olduğunu öğrenmek istiyor. İşte, Ardahan/Iğdır 2020 Ramazan imsakiyesi...
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ARDAHAN'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği bilgilere göre netlik kazanan iftar saatleri Ardahan'da ikamet eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet'teki bilgilere göre Ardahan'da ilk iftar saat 19:05'te açılacak. Sahura ise 03:34'te kalkılacak.
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IĞDIR'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
Iğdır'da yaşayan vatandaşlar da şehirlerinde ilk iftarın saat kaçta olacağını araştırmaya başladı. 2020 İmsakiye bilgilerine göreIğdır'da ilk iftar saat 18:58'de yapılacak. Sahur saati ise 03:33 olacak.
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TÜM İLLERİN 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ
Ramazan özel sayfamızda bulunan 2020 Ramazan İmsakiyesi ile kentinizde sahura ve iftara ne kadar kaldığını öğrenebilir yaşadığınız ili seçerek 2020 yılının Ramazan İmsakiyesine ulaşabilirsiniz.