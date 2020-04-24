Gündem Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 17:43 , 24 Nisan 2020 - 17:44

Ardahan ve Iğdır'da ilk iftar saat kaçta? Ardahan ve Iğdır sahur ve iftar saatleri imsakiyesi

Ülkemizin Doğu Anadolu bölgesinde kalan Ardahan ve Iğdır şehirlerinde ikamet eden vatandaşlar, Ramazan'ın ilk günü iftarın saat kaçta açılacağını merak ediyor. Ramazan'ın ilk gününü idrak eden, Ardahan ve Iğdırlı vatandaşlar iftar saati hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Öte yandan Ramazan'ın ikinci günü tutacakları oruçları için saat kaçta sahura kalkacaklarını da araştıran Ardahan ve Iğdırlılar, Diyanet'in yayınladığı saat bilgisini öğrenmek istiyor. Peki, Ardahan ve Iğdır'da ilk iftar saat kaçta?