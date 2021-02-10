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Gündem
Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)
Haber Giriş: 10 Şubat 2021 - 10:36 | 

Ardahan, korku filmindeki gibi karga istilasına uğradı

Ardahan’da, son günlerde özellikle sabahın erken ya da akşam saatlerinde şehir merkezinde yaşanan karga istilası, ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'un 'Kuşlar' adlı filmini anımsattı. Şehrin üstüne kara bulut gibi çöken kargaların gürültülü uçmaları, halkı endişelendirirken, popülasyonundaki artışa dikkat çeken uzman biyolog ve çevre mühendisi Kemal Kayatürk, "Zaten atalarımız, manide 'Ardahan senin işin, belli olmaz yazın kışın; kargadır kuşun, hurmadır yemişin' diyerek kargaların Ardahan’daki hakimiyetini belirtmişler" dedi.

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