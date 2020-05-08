Arda Türkmen: Ezgi Mola beni hayal kırıklığına uğrattı!
Kanal D’de yayınlanan 'Arda'nın Mutfağı' ve 'Arda ile Omuz Omuz'a programının sunucusu ünlü şef Arda Türkmen evdekal röportajlar serisi için hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’nun konuğu oldu. Yemek yeme tekniklerinden, spikerlik taklidine kadar keyifle geçen programda daha önce konuk aldığı sanatçılarla ilgili de çok konuşulacak itiraflarda bulunan Arda Türkmen, “ekşi sözlüğü okuyanlardan biri olsam kendimle arkadaş olmazdım” dedi.
Ünlü şef programında konuk aldığı ünlülerle ilgili de izlenimlerini anlattı. En lezzetli yemeği yapan konuğunun Kadir Doğulu olduğunu söyleyen Arda Türkmen, Buğra Gülsoy, Ezgi Mola ve Saba Tümer’le ilgili de çok konuşulacak yorumlar yaptı.
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