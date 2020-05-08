Arda Türkmen: Ezgi Mola beni hayal kırıklığına uğrattı!

-Yaptığı yemekle en şaşırtan İbrahim Büyükak’tı. O kadar yapacağını tahmin etmiyordum. Yine yapamadı da yine de şükür…



-Beraber yemek yaparken en zorlandığım Saba Tümer’di. Sabayla yemek yaparken şöyle zorlandım. Güler, eğlenir ama onda kontak atarsa gider, kimse tutamaz. Çok eğlenceliydi tabi de… Limitlerini çok zorladım. Hatta en çok limitlerinin üstüne kadar Saba’yı zorladım herhalde… Bir anda “kesin bıraktı gidiyor” dedim kendi kendime ama sonra baktım gitmemiş, sağ olsun.