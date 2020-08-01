Arda Turan'dan çok özel açıklamalar: Baba olmak beni sakinleştirdi

Bir kişinin bile hayatına dokunabildiysek ne mutlu bize... * Pandemi döneminde örnek bir davranışta bulundunuz, özel olarak yaptırdığınız 100 bin maskeyi ellerinizle dağıttınız...



Buna vesile olan sevgili büyüklerim var. Ali Abim, İshak Abim, iyi dostlarımızdır. Covid döneminde telefonda görüşüyorduk 'Böyle bir şey nasıl olur, nasıl yapmalıyız?' diye. Ali Abim'in fabrikası ve İshak Abi'min yardımları ile bu şekilde çözdük ama asıl sebep sitedeki kardeşlerimiz. Selin Denizli böyle bir organizasyon yapıyordu, benden de maske yardımı istemişti, ben de ona 2 bin adet göndermiştim. Sonra yetmediğini hissettim ve bu işi nasıl çözebilirim, nasıl desteğim olabilir diye düşündüm. Dostlarımız ile güçlerimi birleştirip bu yola girdik. Bir anda 100 bin maskeyi sağ olsun Ali Abi üretti ve İshak Abi ile ben de dağıtmaya başladık. Bir kişinin bile hayatına dokunabildiysek ne mutlu bize...