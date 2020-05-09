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Haber Giriş: 09 Mayıs 2020 - 10:42,

Arda Turan: Çok hata yaptım, bedelini ödüyorum

İkinci kez baba olmaya hazırlanan ünlü futbolcu Arda Turan'dan samimi itiraflar...

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Temmuzda ikinci kez baba olmaya hazırlanan Arda Turan karantina günlerinde hamile eşi Aslıhan Doğan Turan'a yardım etmeye başladığını açıkladı.

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Arda Turan, Ekim 2018'de dünyaya gelen oğulları Hamza sayesinde uyku düzenlerinin değiştiğini söyledi.

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"Ben zamanında insanlara çok güvendim. Sorunlarını çözmek için elimi taşın altına koydum. Kalbimi, evimi açtım. Çok kolay ulaşılabilir oldum."

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"Ben zamanında insanlara çok güvendim. Sorunlarını çözmek için elimi taşın altına koydum. Kalbimi, evimi açtım. Çok kolay ulaşılabilir oldum."

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