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Haber Giriş: 02 Nisan 2020 - 09:55, /

Arda Turan 5 milyon dolara ultra lüks villa aldı

Önceki yıl Barselona'dan Başakşehir'e transfer olan ünlü futbolcu Arda Turan, üç katlı bir villa kiralayıp o dönem sevgilisi olan Aslıhan Doğan'ın da ailesiyle oturduğu Beykoz Çubuklu Vadi'deki ünlüler arasına katılmıştı.

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Şahan Gökbakar, Türkan Şoray, Engin Altan Düzyatan ve daha pek çok ünlü isimle komşu olan Turan, eşi Aslı Hanım ile evlendikten sonra da bu villada oturmaya devam etmişti.

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Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre, ikinci oğullarını kucaklarına almaya hazırlanan çift, kiracı olarak oturdukları sitede ev sahibi oldu. Arda Turan, yaklaşık 5 milyon dolara el değiştiren, sitenin en büyük villalarından biri olan 600 metrekarelik bir villa satın aldı.

3ASİL ASLANA YETİŞECEK

ASİL ASLAN'A YETİŞECEK

Turan çiftinin villası, sitenin en yüksek yerinde, 2 dönüm bahçe içinde yer alıyor. 5 oda 3 salondan oluşan villanın bahçesinde büyükçe bir yüzme havuzu da var. Çift, villanın dekorasyonu için bir iç mimarla anlaşmış ama koronavirüs nedeniyle çalışmalar durdu.

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Ancak çift Asil Aslan dünyaya gelene kadar yeni yuvalarına geçmeyi planlıyor. Turan Ailesi'nin en az 3-4 çocuk düşündükleri için sitenin en büyük villalarından birini satın aldıkları öğrenildi.

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