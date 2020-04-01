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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP
Haber Giriş: 01 Nisan 2020 - 15:30, /

Araştırmacılar: Çin'in karantina önlemleri COVID-19'un 700 bin insana bulaşmasını önlemiş olabilir

Araştırmacıların ortaya koyduğu veri virüsün sıfır noktası Vuhan'da binlerce insanı kurtarmış olabileceğini gözler önüne seriyor

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Uluslararası bilim insanlarının yaptığı ortak araştırma sonucunda, COVID-19'un sıfır noktası Vuhan'da alınan karantina önlemlerinin virüsün yayılmasını geciktirerek 700 binden fazla yeni vakayı önlemiş olabileceğini ortaya çıkardı.

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ABD'li ve İngiliz bilim insanlarının araştırma sonucu, pandeminin ilk 50 gününde Çin'in aldığı sert corona virüs önlemlerinin ülke çapında diğer şehirleri kendi karantina önlemlerini alabilmesi ve hazırlık yapabilmesi adına zaman kazandırdığını ifade ediyor.

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Oxford üyesi Christopher Dye, salgının 50. günü olan 19 Şubat'ta Çin'de 30 bin doğrulanmış vaka olduğunu açıkladı.

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Dye yaptığı açıklamada, "Analizimiz, Vuhan seyahat yasağı ve ulusal acil durum müdahalesi olmasaydı Vuhan dışında 700 binden fazla COVID-19 vakasının olacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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Dye, "Çin'in karantina önlemleri bulaşıcı ve hassas insanlar arasındaki teması önleyerek iletim zincirini başarıyla kırdı." diyor.

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Bilim insanlarının virüsün yayılmasını inceleyen araştırması vaka hikayalerine, sağlık kurumları ve cep telefonu operatörlerinden aktarılan vakaların konumlarıyla ilgili verilere dayanıyor.

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Raporun bir diğer yazarlarından Penn State biyoloji profesörü Ottar Bjornstad, cep telefonları sayesinde elde edilen konum bilgilerinin "büyüleyici" bir veri akışı sağladığını söyledi.

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Araştırmaya katılan bilim insanlarının çalışma süreleri Çin'in en büyük iki tatilini, Bahar Festivali ve Ay Yeni Yılı'nı kapsıyor.

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Profesör Bjornstad, araştırmacıların salgın sırasında Vuhan'a giren ve çıkan seyahat verilerini önceki iki bahar festivalinden cep telefonu verileriyle karşılaştırdıklarını ifade etti.

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Profesör Bjornstad, "Analiz, 23 Ocak 2020 seyahat yasağını takiben hareketlerde olağanüstü bir düşüş olduğunu ortaya koydu. Bu verilere dayanarak, Çin'in diğer şehirlerindeki Vuhan bağlantılı vakalardaki olası azalmayı da hesaplayabiliriz." açıklamasında bulundu.

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Vuhan'daki karantina önlemleri COVID-19 virüsünün diğer şehirlere yayılmasını geciktirdi ve onlara kendi önlemlerini hayata geçirebilmek adına hazırlık yapma zamanı bıraktı.

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Şu an insanoğlunun neredeyse yarısına virüsün yayılmasını engellemek için evde kalınması çağrısı yapılıyor ve bu karantina önlemi git gide daha da normalleşiyor.

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Ancak Pekin yönetimi Vuhan'ı iki aydan fazla bir süre önce ilk kez karantinaya aldığında bu karar virüsle mücadelede dramatik bir yöntem olarak görüldü.

14ÇİN HASTALIK BELİRTİSİ GÖSTERMEYEN VAKALARI İLK KEZ AÇIKLADI

ÇİN HASTALIK BELİRTİSİ GÖSTERMEYEN VAKALARI İLK KEZ AÇIKLADI

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, bu durumdaki 1541 kişinin tıbbi gözetim altında tutulduğu bildirildi.

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Açıklamada, asemptomatik vaka sayısının ve durumunun bundan böyle düzenli açıklanacağı kaydedildi.

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Virüsün yol açtığı öksürük, ateş, akciğer iltihaplanması ve solunum yetmezliği belirtilerini göstermeyen vakaların ilk kez resmi olarak duyurulması, Çin yönetiminin hastalık rakamlarını olduğundan düşük gösterdiği eleştirilerine yol açtı.

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Covid-19 vakalarının yaygın görüldüğü ülkeler, vaka sayılarını, hastalık belirtisi görülüp görülmediğine bakmaksızın, pozitif test sonuçlarına göre bildiriyor.

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Çin ise düne kadar sayısını açıklamadığı asemptomatik vakaları dışarda bırakarak yalnızca hastalık düzeyindeki vakaları toplam sayıya dahil ediyordu.

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Covid-19 tespit edilen bireyler, hastalık belirtisi göstermeseler de "taşıyıcı" olarak virüsü bulaştırabiliyor ya da virüsün kuluçka süresi içinde hastalık belirtisi göstermeye başlayabiliyor.

20Asemptomatik vakaların tespiti için testler yaygınlaştırılacak

Asemptomatik vakaların tespiti için testler yaygınlaştırılacak

Öte yandan Pekin yönetimi, yurt içinde büyük ölçüde kontrol altına alınmış görünen salgının yeniden ivme kazanmasını önlemek üzere, "asemptomatik" vakaların tespiti için testlerin yaygınlaştırılmasına ve kontrol tedbirleri uygulamasına karar verdi.

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China Daily gazetesindeki habere göre, Başbakan Li Kıçiang Başkanlığında yapılan Komünist Parti Merkez Komite toplantısında, bu konuda alınacak tedbirler görüşüldü.

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Toplantıda, hastalık belirtisi göstermeyen Covid-19 taşıyıcılarının tespiti ve kontrol altına alınmasının yeni bir salgın dalgasının ortaya çıkmasını önlemek için kritik olduğu vurgulandı.

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Bunun için virüs tespit edilen hastalarla yakın temasta bulunanların sağlık kontrollerinden geçirilmesi ve şüphe halinde karantinaya alınmasına karar verildi.

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Ayrıca hastalık belirtisi göstermediği halde virüs tespit edilen "taşıyıcı" kişilerin de Covid-19 hastaları gibi karantinaya alınmaları ve müşahede altında tutulmaları istendi.

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Öte yandan hastalık belirtisi göstermeyen vakaların tespiti için salgın bölgesinde tesadüfi örneklem yöntemiyle testler yapılması ve olası salgın kaynaklarının araştırılması gerektiği belirtildi.

26Son 24 saatte 36 vaka

Son 24 saatte 36 vaka

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, ülkede son 24 saatte 36 yeni vakaya rastladı. Bunların tamamının yurt dışından gelen ve hastalığı orada kapmış kişiler olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Covid-19 nedeniyle son 24 saatte yalnızca 7 kişinin hayatını kaybettiği ülkede şu ana dek toplam 81 bin 518 vaka görülürken, 3 bin 312 can kaybı yaşandı.

28Dünya genelinde Covid-19 bulaşan kişi sayısı 859 bini geçti

Dünya genelinde Covid-19 bulaşan kişi sayısı 859 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip coronavirüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 859 bini aştı.

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Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 859 bin 800'e ulaştı.

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Yeni tip coronavirüs nedeniyle toplam 42 bin 340 hayatını kaybederken 178 bin 335 kişi iyileşti.Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 312, Hong Kong'da 4, İtalya'da 12 bin 428, İspanya'da 8 bin 464, ABD'de 4 bin 55, Fransa'da 3 bin 523, İran'da 2 bin 898, İngiltere'de 1789, Hollanda'da 1039, Almanya'da 775, Belçika'da 705, İsviçre'de 433, Türkiye'de 214, Brezilya'da 202, İsveç'te 180, Güney Kore'de 165, Portekiz'de 160, Endonezya'da 136, Avusturya'da 128, Kanada'da 101, Danimarka'da 90, Filipinler'de 88, Romanya'da 82, Ekvador'da 79, İrlanda'da 71, Japonya'da 68, Dominik Cumhuriyeti'nde 51 ve Irak'ta 50 kişi hayatını kaybetti.

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