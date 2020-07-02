Aras Bulut İynemli ve Bige Önal tatilde! 1 haftaya 50 bin lira

Oyuncu, kayalıklarda çekim yapan muhabirlere “İşiniz zor, dikkat edin. Gelin bir çay içelim” diye seslendi. İynemli, otel çalışanlarının görüntü alınmasını engellemek için muhabirlere doğru koştuğunu fark edince de bir görevliye “Onlar işini yapıyor, sakın onlara kötü davranmayın” dedi.