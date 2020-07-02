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Ali KESER
Haber Giriş: 02 Temmuz 2020 - 07:39,

Aras Bulut İynemli ve Bige Önal tatilde! 1 haftaya 50 bin lira

Aras Bulut İynemli ve Bige Önal, baş başa geçirecekleri 1 haftalık tatil için kesenin ağzını açtı. Çift, Bodrum’daki 5 yıldızlı otele yaklaşık 50 bin lira ödedi.

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1BAŞ BAŞA TATİL
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BAŞ BAŞA TATİL

Aras Bulut İynemli, başrolünde oynadığı dizinin yeni sezon çekimleri başlamadan önce sevgilisi Bige Önal’la baş başa tatile çıktı. Bodrum’u tercih eden ünlü çift, Torba’daki 5 yıldızlı Amanruya Otel’e yerleşti.

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1 hafta konaklama için 7 bin Euro (yaklaşık 50 bin lira) ödeyen İynemli ve Önal, önceki gün otelin plajında görüntülendi.

3GELİN ÇAY İÇELİM
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GELİN ÇAY İÇELİM

Sevgilisiyle yüzerken objektifleri fark eden Aras Bulut İynemli, iskeleye çıkıp basın mensuplarını selamladı.

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Oyuncu, kayalıklarda çekim yapan muhabirlere “İşiniz zor, dikkat edin. Gelin bir çay içelim” diye seslendi. İynemli, otel çalışanlarının görüntü alınmasını engellemek için muhabirlere doğru koştuğunu fark edince de bir görevliye “Onlar işini yapıyor, sakın onlara kötü davranmayın” dedi.

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