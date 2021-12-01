Aralık'ta hangi balıklar yenir? İşte Aralık ayında lezzetli olan balıklar
Aralık ayının başlamasıyla birlikte, en çok merak edilen konulardan biri de bu ayda hangi balıkların yenmesi gerektiği oldu. Aralık ayında hangi balıkların yenmesi gerektiğini ve daha lezzetli olduğunu merak eden vatandaşlar konuya dair araştırma yapıyor. Peki, aralık ayında hangi balıklar yenir?
Sağlık deposu balık kış sofralarını süslemeye devam ediyor. Fiyatların düşmesiyle sofraların baştacı balık hakkındaki araştırmalar da yoğunlaştı. Aralık ayında hangi balıkların yenmesi gerektiği de araştırılıyor. İşte, aralık ayında lezzetli olan balıklar...
Aralık ayında balıkların tam olarak yağlanıp lezzetlenir. Lüfer, torik, palamut ve uskumru bu mevsimde oldukça yağlı ve besleyicidir. Hamsi, tekir, barbunya gibi balıklar da bolca bulunup farklı çeşitlerde pişirilmeye müsaittir. İzmarit ve mezgitten uzak durulmalıdır. Çinakop, üremesi için yenmemelidir.
BALIĞIN FAYDALARI NELER?
Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde pek çok balık türü denizlerde bulunmaktadır. Doktorlar haftada iki kere balık yenilmesini tavsiye etse bile ülkemizde balık tüketimi oldukça az. İşte, balığın bilinen faydaları...
Balıkta bulunan Omega 3 yağ asitleri, A ve D vitaminlerinin yanında mineraller bakımından da zengin olan balıklar; çinko, selenyum ve iyot gibi vücut için gerekli olan mineralleri de barındırmakta. İçerisinde bu kadar çok vitamin ve mineral bulunduran bu canlıların vücut üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmiyor. En bilindik özellikleri arasında; Sağlıklı diş etlerinin oluşmasına yardımcı olur. Saçların daha sağlıklı ve dayanıklı uzamasına yardımcı olur.
Depresyon belirtilerini hafifletir. Kalp krizinin önlenmesinde önemli rol oynar. Metabolizmayı ve beyni güçlendirir.
Balıkta bulunan Omega 3 yağ asitleri, A ve D vitaminlerinin yanında mineraller bakımından da zengin olan balıklar; çinko, selenyum ve iyot gibi vücut için gerekli olan mineralleri de barındırmakta. İçerisinde bu kadar çok vitamin ve mineral bulunduran bu canlıların vücut üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmiyor. En bilindik özellikleri arasında; Sağlıklı diş etlerinin oluşmasına yardımcı olur. Saçların daha sağlıklı ve dayanıklı uzamasına yardımcı olur.
Depresyon belirtilerini hafifletir. Kalp krizinin önlenmesinde önemli rol oynar. Metabolizmayı ve beyni güçlendirir.