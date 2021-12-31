Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? İşte 2021 Aralık enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih

2021 Aralık ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Enflasyon oranı her ayın başında açıklanıyor. Bir önceki ayın TEFE, TÜFE oranları bu açıklama ile beraber duyuruluyor. Gözler şimdi geçtiğimiz Aralık ayına ait rakamlarda. İşte, 2021 Aralık enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih...