Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? İşte 2021 Aralık enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih
Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklıyor. Bu rakamlara göre de birçok zam oranı belli oluyor. Şimdi ise Aralık ayına ait güncel enflasyon rakamlarının açıklanılmasına odaklanıldı. Peki, Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak?
2021 Aralık ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Enflasyon oranı her ayın başında açıklanıyor. Bir önceki ayın TEFE, TÜFE oranları bu açıklama ile beraber duyuruluyor. Gözler şimdi geçtiğimiz Aralık ayına ait rakamlarda. İşte, 2021 Aralık enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih...