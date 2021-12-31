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Haber Giriş: 31 Aralık 2021 - 08:37 | 

Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? İşte 2021 Aralık enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklıyor. Bu rakamlara göre de birçok zam oranı belli oluyor. Şimdi ise Aralık ayına ait güncel enflasyon rakamlarının açıklanılmasına odaklanıldı. Peki, Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak?

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2021 Aralık ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Enflasyon oranı her ayın başında açıklanıyor. Bir önceki ayın TEFE, TÜFE oranları bu açıklama ile beraber duyuruluyor. Gözler şimdi geçtiğimiz Aralık ayına ait rakamlarda. İşte, 2021 Aralık enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih...
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın 3'nde enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşıyor.
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2021 Aralık ayına ilişkin enflasyon oranlarının da 3 Ocak 2022 Pazartesi günü, saat 10'dan sonra açıklanması bekleniyor.
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