Aralık ayı Nakdi Ücret Desteği ödemesi ne zaman yapılacak? Nakdi ücret desteği nedir?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR? Nakdi ücret desteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 15 Mart sonrası ücretsiz olarak izne çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya hak kazanamayan vatandaşlara, günlük 39 lira 24 kuruş(toplamda 1170 TL) olarak verilen ücretsiz izin maaş desteği olarak da adlandırılmaktadır.