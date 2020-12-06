Aralık ayı Nakdi Ücret Desteği ödemesi ne zaman yapılacak? Nakdi ücret desteği nedir?
Ücretsiz izin parası olarak da bilinen Nakdi Ücret Desteği ödemesi için Aralık ayı ödeme tarihi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Peki, Aralık ayı Nakdi Ücret Desteği ödemesi ne zaman yapılacak? İşte, Nakdi ücret desteği nedir sorusunun cevabı ve ödemenin yapılacağı tarih hakkında detaylı bilgiler
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Aralık’ta başlayacağını duyurdu.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.
Bakan Selçuk “Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Aralık tarihlerinde yapılacak” ifadelerini kullandı. Peki, Nakdi Ücret Desteği nedir? İşte, o detaylar
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NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?
Nakdi ücret desteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 15 Mart sonrası ücretsiz olarak izne çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya hak kazanamayan vatandaşlara, günlük 39 lira 24 kuruş(toplamda 1170 TL) olarak verilen ücretsiz izin maaş desteği olarak da adlandırılmaktadır.