Aralık ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aylık olarak yayınlanan verilerle kira artış oranı da netleşiyor. Yasal kira artış oranı, TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor. Peki, aralık ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
Her ay açıklanan enflasyon rakamlarının ardından kira artış oranı da ortaya çıkıyor. Ev sahibi ve kiracılar arasında aralık ayında yapılacak olan sözleşmelerde yeni zam oranı geçerli olacak. Ekim ayında açıklanan rakamlar doğrultusunda kasım ayı kira artış oranı yüzde 17,09 olarak belirlenmişti. Kasım ayının verileri ise aralık ayı kira artış oranını ortaya çıkaracak.
Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanır?
Konutlarda kira artışı, bir önceki kira yılının Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (Yİ-ÜFE) artış oranını geçmeyecek şekilde hesaplanıyor. Ev sahipleri kiralık evlerinin zam oranında ÜFE değerini geçemiyor ve kira zamlarında ÜFE’nin son 12 aylık ortalaması baz alınıyor. Bu rakam, ev sahibi ve kiracılar için kira bedellerindeki artış oranının yasal üst sınırı olarak kabul ediliyor