Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? İşte tarih bilgisi
2021 Aralık ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Enflasyon oranı her ayın başında açıklanıyor. Bir önceki ayın TEFE, TÜFE oranları bu açıklama ile beraber duyuruluyor. Gözler şimdi geçtiğimiz Aralık ayına ait rakamlarda. Peki, Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklıyor. Bu rakamlara göre de birçok zam oranı belli oluyor. Şimdi ise Aralık ayına ait güncel enflasyon rakamlarının açıklanılmasına odaklanıldı. İşte, Aralık enflasyon verilerinde son durum...