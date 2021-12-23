Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? İşte tarih bilgisi

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklıyor. Bu rakamlara göre de birçok zam oranı belli oluyor. Şimdi ise Aralık ayına ait güncel enflasyon rakamlarının açıklanılmasına odaklanıldı. İşte, Aralık enflasyon verilerinde son durum...