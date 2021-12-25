Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Enflasyon verileri için ocak ayının ilk haftası işaret edildi
Aralık ayı enflasyon verilerine yönelik araştırmalar, 2021'in son günlerine doğru hız kazandı. Enflasyon verileri için ocak ayının ilk haftası işaret edilmişti. zellikle memur ve emekliler heyecanla aralık enflasyon rakamlarını bekliyorlar. Peki, Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın 3'nde enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşıyor. 2021 Aralık ayına ilişkin enflasyon oranlarının da 3 Ocak 2022 Pazartesi günü, saat 10'dan sonra açıklanması bekleniyor.