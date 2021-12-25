Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Enflasyon verileri için ocak ayının ilk haftası işaret edildi

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI

TÜFE'de 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 artış gerçekleşti.