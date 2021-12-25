MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Enflasyon verileri için ocak ayının ilk haftası işaret edildi
GeriEkonomi Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Enflasyon verileri için ocak ayının ilk haftası işaret edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 25 Aralık 2021 - 12:21 | 

Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Enflasyon verileri için ocak ayının ilk haftası işaret edildi

Aralık ayı enflasyon verilerine yönelik araştırmalar, 2021'in son günlerine doğru hız kazandı. Enflasyon verileri için ocak ayının ilk haftası işaret edilmişti. zellikle memur ve emekliler heyecanla aralık enflasyon rakamlarını bekliyorlar. Peki, Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın 3'nde enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşıyor. 2021 Aralık ayına ilişkin enflasyon oranlarının da 3 Ocak 2022 Pazartesi günü, saat 10'dan sonra açıklanması bekleniyor.
2KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI

TÜFE'de 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 artış gerçekleşti.
3
TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de işçi ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 10.47 zam kesin gözüküyor. 2022’nin 3 Ocak tarihinde açıklanacak 6 aylık enflasyona göre bu zam oranı daha da artabilir.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi