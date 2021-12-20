Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Enflasyon farkı ortaya çıkacak
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı aralık ayı enflasyon rakamları için geri sayım devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin paylaşılmasıyla emekli ve memur zammı da netleşmiş olacak. Peki, aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Ocak ayına günler kala gözler açıklanacak yeni enflasyon oranına çevrildi. Açıklanacak yeni enflasyon rakamı; kira artış oranı, emeklilik zammı gibi konularda belirleyici olacak. Peki, aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?