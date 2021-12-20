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Ekonomi
Haber Giriş: 20 Aralık 2021 - 09:48 | 

Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Enflasyon farkı ortaya çıkacak

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı aralık ayı enflasyon rakamları için geri sayım devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin paylaşılmasıyla emekli ve memur zammı da netleşmiş olacak. Peki, aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

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1
Ocak ayına günler kala gözler açıklanacak yeni enflasyon oranına çevrildi. Açıklanacak yeni enflasyon rakamı; kira artış oranı, emeklilik zammı gibi konularda belirleyici olacak. Peki, aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
2
Aralık ayı enflasyon oranı 3 Aralık tarihinde açıklanacak. Enflasyon rakamları her ay belirtilen tarihte saat 10:00’da kamuoyuna bildiriliyor. Verilerin açıklanmasının ardından memurlar ile emeklilerin alacakları enflasyon farkı kesinleşecek.
3
TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de işçi ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 10.47 zam kesin gözüküyor. 2022’nin 3 Ocak tarihinde açıklanacak 6 aylık enflasyona göre bu zam oranı daha da artabilir.
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