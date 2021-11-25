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Magazin
Haber Giriş: 25 Kasım 2021 - 08:04 | 

Araçları çamura saplanan çiftin yardımına Hülya Avşar yetişti

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1Hülya Avşar yardım etti

Hülya Avşar yardım etti

Hülya Avşar, otomobilleriyle arazi alanında kalan çifte yardım etti. Kamyonetiyle mahsur kalan çiftin arabasını çeken Avşar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Çift, kendilerine kimsenin yardım etmediğini sadece Hülya Avşar’ın arabasıyla durduğunu söyledi.
2Hem menajer hem iş arıyor

Hem menajer hem iş arıyor

Bade İşçil önceki gün Nişantaşı’nda hastane çıkışı görüntülendi. Sarıyer’den ev alıp Nişantaşı’ndan taşınan oyuncu, çocuğunun okulu için semt değiştirdiğini söyledi: “Şimdi her işimizi arabayla yapıyoruz ya da toplu taşımayı kullanıyorum. Evimiz havuzlu villa değil. Evin parasını da boş verin.” Bade İşçil ayrıca çalıştığı ajanstan ayrıldığını belirtti: “Şimdi hem menajer hem de iş arıyorum. Zaten işler beni bulursa bulur.” (Deniz BOY)
3Sezen Aksu gibi biri dünyada yok

Sezen Aksu gibi biri dünyada yok

Suzan Kardeş, İpek Açar’ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan performans programı “İpek Yolu”nun yarınki konuğu oldu. Kardeş, yakın arkadaşı Sezen Aksu hakkında “Onun gibi biri dünyada yok, olmayacak da” dedi. Sanatçı ayrıca Türkan Şoray’la olan hayalini anlattı: “Mesleğe ilk girdiğimde hayalim Türkan Şoray’a makyaj yapmaktı. Hayalim gerçekleşti. İnsanlar hayal kursunlar, bundan korkmasınlar. Hem bedava, hem insanı çok mutlu ediyor hem de gerçekleşiyor.”Suzan Kardeş, makyajlarını üstlendiği Bergen filmi için “Kadınlar bu filme sahip çıkın” dedi.
4Elektrikli arabaya geçti

Elektrikli arabaya geçti

Meksika tatilinden dönen Aslı Enver önceki gün Etiler’de arkadaşlarıyla buluştu. Enver, “Tatil çok güzeldi. Gelen proje tekliflerine de bakıyorum” dedi. Enver’in arabasını değiştirip elektrikli bir araca geçtiği dikkat çekti. Oyuncu, gazetecilerin “hayırlı olsun” sözlerine teşekkür ederek yanıt verdi.

Aslı Enver’in elektrikli aracının değeri 1.900.000 TL.(Sayit DURMAZ)
5Ameliyat oldu

Ameliyat oldu

Süha Uygur ameliyat masasına yattı. Haberi ikizi Süheyl Uygur, hastaneden paylaştığı bu fotoğrafla duyurdu. Apandisit ameliyatı olan Süha Uygur’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
6Kolombiyalı çocuklarla düet

Kolombiyalı çocuklarla düet

Sonbahar turnesinin ardından tatile çıkan Buray, Kolombiya’ya gitti.Tatil boyunca yanından ayırmadığı gitarıyla sık sık şarkılar çalıp söyleyen Buray’a özellikle çocukların ilgisi büyük oldu. Çocuklara “Alaz Alaz”ın nakaratını öğreten Buray, şarkıyı onlarla beraber söylerken duygu dolu anlar yaşadı.
7Gökhan’dan destek

Gökhan’dan destek

Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlamayı hedefleyen HeForShe hareketine Kerem Bürsin’in ardından Gökhan Türkmen de destek verdi. Şarkıcı, üzerinde “Seksist imalara ve şakalara gülmüyorum. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşıyım” yazan kağıtla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.
8Sese okul alışverişi

Ses'e okul alışverişi

Ümit Erdim önceki gün İstinye Park’ta alışveriş yaptı. Ünlü oyuncu, kızı Ses için okul eşyası aldığını söyledi: “Biliyorsunuz pilotluk eğitimim devam ediyor. Yakında Dalaman’a döneceğim. Dönmeden önce Ses’in birkaç eksiği vardı, onları almaya geldim.”
9Kadın belediye başkanını oynayacak

Kadın belediye başkanını oynayacak

Naz Elmas önceki gün Zorlu AVM’de tek başına alışveriş yaptı. Elmas, yeni bir projeye başlayacağını duyurdu: “Türkiye’nin ilk seçilmiş kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan belgesel tadında bir film projemiz var. Çekimleri önümüzdeki günlerde başlıyor. Ben de Leyla Atakan’ı canlandırıyorum. Böylesine özel bir karakteri, ülkemizde bir ilke imza atmış bir kadını oynamak son derece heyecan verici.”
10Yağmur altında çekim

Yağmur altında çekim

Simge Selçuk önceki gün bir derginin fotoğraf çekimindeydi. Selçuk, Cihangir sokaklarında yağmur altında fotoğrafçı Ece Oğultürk’e poz verdi. Ünlü oyuncu, “Dergi çekimlerini çok sefer erteledik. Şansımıza yağmurlu güne denk geldi. Sokakta birkaç kare alıyoruz” dedi. Selçuk, geçtiğimiz günlerde paylaştığı peruklu bir fotoğrafında Uma Thurman’a benzetilmesi hakkında şunları söyledi: “Oyuncu bir arkadaşımın çekimi vardı. Oradaki peruğu takıp dans ettim. Uma Thurman’a benzetilmesi benim de beklediğim bir şey değildi. Arkadaşlarımla eğlendiğim, anı olsun diye çekildiğim karelerdi.” (Deniz BOY)
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