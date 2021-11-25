Araçları çamura saplanan çiftin yardımına Hülya Avşar yetişti
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
Hülya Avşar yardım etti
Hülya Avşar, otomobilleriyle arazi alanında kalan çifte yardım etti. Kamyonetiyle mahsur kalan çiftin arabasını çeken Avşar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Çift, kendilerine kimsenin yardım etmediğini sadece Hülya Avşar’ın arabasıyla durduğunu söyledi.
Hem menajer hem iş arıyor
Bade İşçil önceki gün Nişantaşı’nda hastane çıkışı görüntülendi. Sarıyer’den ev alıp Nişantaşı’ndan taşınan oyuncu, çocuğunun okulu için semt değiştirdiğini söyledi: “Şimdi her işimizi arabayla yapıyoruz ya da toplu taşımayı kullanıyorum. Evimiz havuzlu villa değil. Evin parasını da boş verin.” Bade İşçil ayrıca çalıştığı ajanstan ayrıldığını belirtti: “Şimdi hem menajer hem de iş arıyorum. Zaten işler beni bulursa bulur.” (Deniz BOY)
Sezen Aksu gibi biri dünyada yok
Suzan Kardeş, İpek Açar’ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan performans programı “İpek Yolu”nun yarınki konuğu oldu. Kardeş, yakın arkadaşı Sezen Aksu hakkında “Onun gibi biri dünyada yok, olmayacak da” dedi. Sanatçı ayrıca Türkan Şoray’la olan hayalini anlattı: “Mesleğe ilk girdiğimde hayalim Türkan Şoray’a makyaj yapmaktı. Hayalim gerçekleşti. İnsanlar hayal kursunlar, bundan korkmasınlar. Hem bedava, hem insanı çok mutlu ediyor hem de gerçekleşiyor.”Suzan Kardeş, makyajlarını üstlendiği Bergen filmi için “Kadınlar bu filme sahip çıkın” dedi.
Elektrikli arabaya geçti
Meksika tatilinden dönen Aslı Enver önceki gün Etiler’de arkadaşlarıyla buluştu. Enver, “Tatil çok güzeldi. Gelen proje tekliflerine de bakıyorum” dedi. Enver’in arabasını değiştirip elektrikli bir araca geçtiği dikkat çekti. Oyuncu, gazetecilerin “hayırlı olsun” sözlerine teşekkür ederek yanıt verdi.
Aslı Enver’in elektrikli aracının değeri 1.900.000 TL.(Sayit DURMAZ)
Aslı Enver’in elektrikli aracının değeri 1.900.000 TL.(Sayit DURMAZ)
Ameliyat oldu
Süha Uygur ameliyat masasına yattı. Haberi ikizi Süheyl Uygur, hastaneden paylaştığı bu fotoğrafla duyurdu. Apandisit ameliyatı olan Süha Uygur’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kolombiyalı çocuklarla düet
Sonbahar turnesinin ardından tatile çıkan Buray, Kolombiya’ya gitti.Tatil boyunca yanından ayırmadığı gitarıyla sık sık şarkılar çalıp söyleyen Buray’a özellikle çocukların ilgisi büyük oldu. Çocuklara “Alaz Alaz”ın nakaratını öğreten Buray, şarkıyı onlarla beraber söylerken duygu dolu anlar yaşadı.
Gökhan’dan destek
Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlamayı hedefleyen HeForShe hareketine Kerem Bürsin’in ardından Gökhan Türkmen de destek verdi. Şarkıcı, üzerinde “Seksist imalara ve şakalara gülmüyorum. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşıyım” yazan kağıtla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.
Kadın belediye başkanını oynayacak
Naz Elmas önceki gün Zorlu AVM’de tek başına alışveriş yaptı. Elmas, yeni bir projeye başlayacağını duyurdu: “Türkiye’nin ilk seçilmiş kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan belgesel tadında bir film projemiz var. Çekimleri önümüzdeki günlerde başlıyor. Ben de Leyla Atakan’ı canlandırıyorum. Böylesine özel bir karakteri, ülkemizde bir ilke imza atmış bir kadını oynamak son derece heyecan verici.”
Yağmur altında çekim
Simge Selçuk önceki gün bir derginin fotoğraf çekimindeydi. Selçuk, Cihangir sokaklarında yağmur altında fotoğrafçı Ece Oğultürk’e poz verdi. Ünlü oyuncu, “Dergi çekimlerini çok sefer erteledik. Şansımıza yağmurlu güne denk geldi. Sokakta birkaç kare alıyoruz” dedi. Selçuk, geçtiğimiz günlerde paylaştığı peruklu bir fotoğrafında Uma Thurman’a benzetilmesi hakkında şunları söyledi: “Oyuncu bir arkadaşımın çekimi vardı. Oradaki peruğu takıp dans ettim. Uma Thurman’a benzetilmesi benim de beklediğim bir şey değildi. Arkadaşlarımla eğlendiğim, anı olsun diye çekildiğim karelerdi.” (Deniz BOY)