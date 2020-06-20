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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 20 Haziran 2020 - 15:30,

Araç sahipleri dikkat! Aniden başınıza gelebilir

Seyir halindeyken yaşanan ani araç arızalanmaları hem araç sahibinin hem de trafikteki diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini tehdit eden kötü senaryoların başında geliyor.

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Araç sürücülerinin bu tarz beklenmedik durumların önüne geçmeleri için bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları ve bazı püf noktalara dikkat etmeleri gerekiyor. İşte birçok araç sahibinin bilmediği arızalanmaların önüne geçecek ve arıza anında mevcut durumu kolaylaştıracak tavsiyeler...

2Aracı periyodik olarak kontrol edin
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Aracı periyodik olarak kontrol edin

Aracın mevcut durumunun belirli periyotlarla kontrol edilmemesi en sık yapılan ihmallerin başında yer alıyor.

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Sürekli ertelenen kontroller beklenmedik anlarda araç sürücüsüne zor anlar yaşatıyor.

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Aracın periyodik olarak kontrol edilmesinin ani araç arızalanmalarının önüne geçilmesini engelleyeceği unutulmamalıdır.

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Özellikle ani arızalanma nedenlerinin başında gelen lastikler ile yakıt durumu, motor yağı ve suyu gibi bazı göstergeler mutlaka düzenli kontrol edilmelidir.

6Su kaçaklarına dikkat
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Su kaçaklarına dikkat

Araçların silindir, devir daim pompası gibi farklı aksamlarında su kaçakları meydana gelebilir.

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Ani arızalanmalara neden olan bu su kaçaklarının önüne geçmek için hortumların eskimiş veya yıpranmış olup olmadığı belirli aralıklarla kontrol edilmelidir.

8Gerekli tedbirleri alın
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Gerekli tedbirleri alın

Özellikle hava karardıktan sonra herhangi bir arıza durumu ile karşılaşıldığında diğer sürücülerin arızalı aracı fark etmesi can güvenliği açısından önem taşır.

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Öncelikle şahsi güvenlik sağlanmalıdır. Aracın dörtlülerini yakarak ve reflektör kullanarak daha güvenli bir hareket alanı yaratılabilir.

10Yangın anında telaşlanmayın
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Yangın anında telaşlanmayın

Araçla seyir halindeyken oluşabilecek yangın durumunda telaşlanmayın ve sakinliğinizi korumaya özen gösterin. Aracınızı mümkün olduğunca güvenli bir alana park edin.

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Kontağı kapatıp el frenini çekin, araçtan dışarı çıkın ve vakit kaybetmeden itfaiyeyi arayın.

12Akü takviye kablosu bulundurun
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Akü takviye kablosu bulundurun

Sürücünün yolda kalmasına neden olan ani arıza durumlarının başında akünün bitmesi gelmektedir.

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Her türlü olasılığa karşı her araçta bir akü takviye kablosu bulundurulmasına özen gösterilmelidir.

14Motorda hararet olduğunda hareket etmeyin
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Motorda hararet olduğunda hareket etmeyin

Ani yaşanabilecek otomobil arızalardan biri de motorun hararet yapmasıdır.

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Böyle bir durumda yola devam edilmesi aracın yanmasına ve daha büyük sorunlara neden olabilir.

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Daha büyük bir sorunla karşılaşmamak için aracı durdurulmalı, kontak çalıştırılmadan araç kenara çekilerek, motor suyunun soğuması sağlanmalıdır.

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Aracın motorunda hararet olduğu durumlarda "kesinlikle" hareket edilmemelidir.

18Kaskonuz yoksa mutlaka yaptırın
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Kaskonuz yoksa mutlaka yaptırın

Ani araç arızalanmalarından kaynaklanan yolda kalma durumlarında kasko sigortası yardımıyla sigorta şirketlerinden kolayca yardım desteği alınacağı, can ve mal güvenliğinin sağlanacağı unutulmamalıdır.

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