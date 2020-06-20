Araç sahipleri dikkat! Aniden başınıza gelebilir

Araç sürücülerinin bu tarz beklenmedik durumların önüne geçmeleri için bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları ve bazı püf noktalara dikkat etmeleri gerekiyor. İşte birçok araç sahibinin bilmediği arızalanmaların önüne geçecek ve arıza anında mevcut durumu kolaylaştıracak tavsiyeler...