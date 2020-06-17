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Hürriyet
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Haber Giriş: 17 Haziran 2020 - 11:02,

Araç muayeneleri ne zaman başlıyor?

Türkiye'de periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş olan TÜVTÜRK'te araç muayenelerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Binlerce araç sahibi, muayenelerin yeniden ne zaman başlayacağı tarih konusunda internette araştırma yapıyor. Peki, araç muayeneleri ne zaman başlıyor?

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Koronavirüs salgını riskini en aza indirmek için 3 Nisan tarihinda yayımlanan bilgiler çerçevesinde araç muayaneleri bir süreliğine ertelenmişti. 'Araç muayeneleri ne zaman yapılacak?' sorusu, pandemi sürecinde TÜVTÜRK ve Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar ve Resmi Gazete bilgileri nedeniyle araştırılan hususlar arasında yer alıyor. İşte, konuya dair merak edilenler...

2ARAÇ MUAYENELERİ NE ZAMANA KADAR ERTELENDİ
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ARAÇ MUAYENELERİ NE ZAMANA KADAR ERTELENDİ?

Resmi Gazete'de araç muayeneleri için yayımlanan bilgi şu şekilde;

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"3 Nisan 2020 tarihli ve 31088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca;

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3 Nisan 2020 tarihinden itibaren (3 Nisan dahil) üç ay içerisinde muayene süresi gelen araçlarının muayenesini gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitimi olan 3 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler."

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Bu kapsamda araç muayenesi geçen sürücüler için son tarih, 17 Ağustos 2020 tarihi olacak.

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