Gündem Haber Giriş: 17 Haziran 2020 - 11:02 , 17 Haziran 2020 - 11:03

Araç muayeneleri ne zaman başlıyor?

Türkiye'de periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş olan TÜVTÜRK'te araç muayenelerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Binlerce araç sahibi, muayenelerin yeniden ne zaman başlayacağı tarih konusunda internette araştırma yapıyor. Peki, araç muayeneleri ne zaman başlıyor?