Araç fiyatlarına matrah yansıması: ÖTV indirimi hangi araçlarda geçerli? Sıfır ve ikinci el araçlara indirim geldi mi?

Pandemi sebebiyle her sektörde yaşanan daralmanın otomotiv sektöründe de yaşandığını, ekonomik sıkıntılardan ötürü alım gücünün de düştüğünü söyleyen Erkoç, ‘’Kurdan dolayı araç maliyetleri de artmış, ÖTV artışı da piyasayı tamamen durdurmuştu. Ancak yapılan bu düzenleme sektöre can suyu olacaktır. 300 bin TL’lik bir araç 250 bin TL’ye kadar düşecektir’’ dedi.



Sıfır araç fiyatlarındaki düşüşün ikinci el otomobil sektörünü de hareketlendireceğini belirten Erkoç, ‘’Araçlarını değiştirmek için beklemede olan vatandaşlarımız fiyatlardaki düşüşle birlikte yeni araç almak isteyecek, eski otomobillerini de elden çıkaraktır. Bunun yansıması da ikinci el sektöründe ciddi bir şekilde görülecektir. Yapılan bu değişiklik tüm sektörde memnuniyetle karşılandı’’ diye konuştu.