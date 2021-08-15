Araç fiyatlarına matrah yansıması: ÖTV indirimi hangi araçlarda geçerli? Sıfır ve ikinci el araçlara indirim geldi mi?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında değişikliğe gidildi. Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında yapılan değişiklik ardından araç fiyatlarında düşüş beklentisi oluştu. Peki, ÖTV indirimi hangi araçlarda geçerli? Sıfır ve ikinci el araçlara indirim geldi mi?
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Özel Tüketim Vergisi’nde matrahlarda değişiklik yapılmasıyla birlikte araç fiyatlarında güncellemeye gidildi. Resmi Gazete'de yer alan oranlara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi.
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Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı. Bu otomobillerde uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri aynı kaldı.
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Sıfır otomobil satışında Özel Tüketim Vergisi bazı modellerde düşürüldü. Özel Tüketim Vergisi matrahının değiştirilmesiyle birlikte piyasada en çok rağbet gören modellerin sıfır fiyatı 50 bin lira civarında geriledi.
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Matrah güncellemesi sayesinde piyasanın hareketlenecek
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanan ÖTV matrah limitlerindeki değişikliğin sıfır otomobil fiyatlarını düşüreceğini, düzenlemenin ikinci el fiyatlarına da yansıyacağını ifade etti. Matrah güncellemesi sayesinde piyasanın hareketleneceğini belirten Erkoç, ‘’Yapılan düzenlemeyle birlikte bazı sıfır araç fiyatları 60 bin TL’ye kadar geri gelecek, bu da sıfır araç piyasasını hareketlendirecektir’’ diye konuştu.
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Pandemi sebebiyle her sektörde yaşanan daralmanın otomotiv sektöründe de yaşandığını, ekonomik sıkıntılardan ötürü alım gücünün de düştüğünü söyleyen Erkoç, ‘’Kurdan dolayı araç maliyetleri de artmış, ÖTV artışı da piyasayı tamamen durdurmuştu. Ancak yapılan bu düzenleme sektöre can suyu olacaktır. 300 bin TL’lik bir araç 250 bin TL’ye kadar düşecektir’’ dedi.
Sıfır araç fiyatlarındaki düşüşün ikinci el otomobil sektörünü de hareketlendireceğini belirten Erkoç, ‘’Araçlarını değiştirmek için beklemede olan vatandaşlarımız fiyatlardaki düşüşle birlikte yeni araç almak isteyecek, eski otomobillerini de elden çıkaraktır. Bunun yansıması da ikinci el sektöründe ciddi bir şekilde görülecektir. Yapılan bu değişiklik tüm sektörde memnuniyetle karşılandı’’ diye konuştu.