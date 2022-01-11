Arabuluculuk Sınavı ne zaman? İşte ÖSYM 2022 Arabuluculuk Sınav takvimini açıkladı
Yeni yıla kısa bir süre kalması ile birlikte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan sınavların tarihleri de merak edilmeye başladı. 2022 Arabuluculuk Sınavının başvuru ve sınav tarihleri bu hususta araştırılıyor. Peki, Arabuluculuk Sınavı ne zaman?
Uyuşmazlıklarda dostane çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi kapsamında, arabuluculuk müessesesini güçlendirmek için uygulanan arabuluculuk için yetki sınavı gelecek yıl da yapılacak. ÖSYM tarafından organize edilecek sınavın, başvuru ve oturum tarihleri netlik kazandı. İşte, ÖSYM 2022 Arabuluculuk Sınav takvimi...