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Arabuluculuk Sınavı ne zaman? İşte 2022 Arabuluculuk Sınavı takvimi

#ÖSYM#Arabuluculuk Sınavı

Mart ayının gelmesi birlikte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan sınavların tarihleri de merak edilmeye başladı. 2022 Arabuluculuk Sınavının başvuru ve sınav tarihleri bu hususta araştırılıyor. Peki, Arabuluculuk Sınavı ne zaman?

1/3Arabuluculuk Sınavı ne zaman İşte 2022 Arabuluculuk Sınavı takvimi

Uyuşmazlıklarda dostane çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi kapsamında, arabuluculuk müessesesini güçlendirmek için uygulanan arabuluculuk için yetki sınavı bu yıl da yapılacak. ÖSYM tarafından organize edilecek sınavın, başvuru ve oturum tarihleri netlik kazandı. İşte, ÖSYM 2022 Arabuluculuk Sınav takvimi...

2/3Arabuluculuk Sınavı ne zaman İşte 2022 Arabuluculuk Sınavı takvimi

2022 yılında ilk kez uygulanacak e-YÖKDİL’in 14 Mayıs, MYÖS 29 Mayıs, Arabuluculuk Sınavı da 26 Haziran'da yapılacak.

3/3BAŞVURULAR NE ZAMAN

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı başvuruları 10-17 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak.

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#ÖSYM#Arabuluculuk Sınavı