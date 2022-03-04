Arabuluculuk Sınavı ne zaman? İşte 2022 Arabuluculuk Sınavı takvimi

Uyuşmazlıklarda dostane çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi kapsamında, arabuluculuk müessesesini güçlendirmek için uygulanan arabuluculuk için yetki sınavı bu yıl da yapılacak. ÖSYM tarafından organize edilecek sınavın, başvuru ve oturum tarihleri netlik kazandı. İşte, ÖSYM 2022 Arabuluculuk Sınav takvimi...