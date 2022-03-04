Arabuluculuk Sınavı ne zaman? İşte 2022 Arabuluculuk Sınavı takvimi

Uyuşmazlıklarda dostane çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi kapsamında, arabuluculuk müessesesini güçlendirmek için uygulanan arabuluculuk için yetki sınavı bu yıl da yapılacak. ÖSYM tarafından organize edilecek sınavın, başvuru ve oturum tarihleri netlik kazandı. İşte, ÖSYM 2022 Arabuluculuk Sınav takvimi...
2022 yılında ilk kez uygulanacak e-YÖKDİL’in 14 Mayıs, MYÖS 29 Mayıs, Arabuluculuk Sınavı da 26 Haziran'da yapılacak.
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı başvuruları 10-17 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak.