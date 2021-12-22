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Haber Giriş: 22 Aralık 2021 - 20:57 | 

Arabuluculuk Sınavı ne zaman? İşte 2022 Arabuluculuk Sınavı takvimi

Uyuşmazlıklarda dostane çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi kapsamında, arabuluculuk müessesesini güçlendirmek için uygulanan arabuluculuk için yetki sınavı gelecek yıl da yapılacak. ÖSYM tarafından organize edilecek sınavın, başvuru ve oturum tarihleri netlik kazandı. Peki, Arabuluculuk Sınavı ne zaman?

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Yeni yıla kısa bir süre kalması ile birlikte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan sınavların tarihleri de merak edilmeye başladı. 2022 Arabuluculuk Sınavının başvuru ve sınav tarihleri bu hususta araştırılıyor. İşte, 2022 Arabuluculuk Sınavı takvimi...
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2022 yılında ilk kez uygulanacak e-YÖKDİL’in 14 Mayıs, MYÖS 29 Mayıs, Arabuluculuk Sınavı da 26 Haziran'da yapılacak.
3
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı başvuruları 10-17 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak.
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