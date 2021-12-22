Arabuluculuk Sınavı ne zaman? İşte 2022 Arabuluculuk Sınavı takvimi
Uyuşmazlıklarda dostane çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi kapsamında, arabuluculuk müessesesini güçlendirmek için uygulanan arabuluculuk için yetki sınavı gelecek yıl da yapılacak. ÖSYM tarafından organize edilecek sınavın, başvuru ve oturum tarihleri netlik kazandı. Peki, Arabuluculuk Sınavı ne zaman?
Yeni yıla kısa bir süre kalması ile birlikte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan sınavların tarihleri de merak edilmeye başladı. 2022 Arabuluculuk Sınavının başvuru ve sınav tarihleri bu hususta araştırılıyor. İşte, 2022 Arabuluculuk Sınavı takvimi...