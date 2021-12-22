Arabuluculuk Sınavı ne zaman? İşte 2022 Arabuluculuk Sınavı takvimi

Yeni yıla kısa bir süre kalması ile birlikte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan sınavların tarihleri de merak edilmeye başladı. 2022 Arabuluculuk Sınavının başvuru ve sınav tarihleri bu hususta araştırılıyor. İşte, 2022 Arabuluculuk Sınavı takvimi...