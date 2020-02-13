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GeriOtomobil Arabası olan herkesin korkusu! İşte en çok çalınan modeller
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Otomobil
Haber Giriş: 13 Şubat 2020 - 18:46, /

Arabası olan herkesin korkusu! İşte en çok çalınan modeller

Araba hırsızları buldukları yöntemlerle binlerce arabayı çalıyor. Yeni sistemler geliştirilse de hırsızlar kısa sürede açtıkları arabaların immobilizer sistemlerini değiştirerek hırsızlığı gerçekleştiriyor.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
1

Arabası olanların en büyük korkusu hırsızlık. Özellikle sokağa park edilen arabaların çalınması an meselesi. Bunun için kasko yaptırılsa da çalınma sonrasında gerçekleşecek işlemlerin uzun sürmesi can sıkan noktaya ulaşıyor.

2

ABD’de ise çalınan arabaların listesini Ulusal Sigorta Suçları Bürosu yayınlıyor.

3

İşte en çok çalınan arabalar:

4

Honda Civic

38 bin 426 adet

5

Honda Accord

36 bin 815 adet

6

Ford Pickup

36 bin 355 adet

7

Chevrolet Pickup

31 bin 566 adet

8

Toyota Camry

16 bin 906 adet

9

Nissan Altima

13 bin 284 adet

10

Toyota Corolla

12 bin 388 adet

11

GMC Pickup

11 bin 708 adet

12

Dodge Pickup

11 bin 226 adet

13

Jeep Cherokee

9 bin 818 adet

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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