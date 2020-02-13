Arabası olan herkesin korkusu! İşte en çok çalınan modeller
Araba hırsızları buldukları yöntemlerle binlerce arabayı çalıyor. Yeni sistemler geliştirilse de hırsızlar kısa sürede açtıkları arabaların immobilizer sistemlerini değiştirerek hırsızlığı gerçekleştiriyor.
Arabası olanların en büyük korkusu hırsızlık. Özellikle sokağa park edilen arabaların çalınması an meselesi. Bunun için kasko yaptırılsa da çalınma sonrasında gerçekleşecek işlemlerin uzun sürmesi can sıkan noktaya ulaşıyor.
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ABD’de ise çalınan arabaların listesini Ulusal Sigorta Suçları Bürosu yayınlıyor.