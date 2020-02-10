Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

Beyaz duman: Beyaz duman suyun göstergesidir. Motorun ilk çalışmasında beyaz duman normal olarak görülebilir. Egzozda biriken su buharlaşacağından beyaz duman atımı devam edebilir. Ancak araç ısındıktan sonra beyaz duman atmaya devam ediyorsa sorun büyük olabilir. Üst kapak contasının görevini yerine getirmemesi nedeniyle su motorun içine girer ve yanma odasından geçerek egzozdan beyaz duman çıkmasına neden olur. Bu sorun kısa sürede çözülmezse motor yatak sarabilir ve büyük masraf açabilir. Bir diğer sebebi de motor bloğunda çatlak oluşmasıdır.