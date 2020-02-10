Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

Arabası olan herkesin motor bakımını düzgün yapması gerekiyor. Yanlış ve zamanında yapılmayan motor bakımları araca büyük zararlar verebilir.
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Bakımsız araçların motorlarını anlamak için ise egzozdan çıkan dumanın rengi yardımcı olabilir. Egzozdan beyaz, mavi ve siyah duman çıkması bir sorunun belirtisidir.
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Aracı yanlış kullanma, fazla zorlama, bakımsızlık, yanlış yağ tercihleri, dizel araçlarda düşük devirde yüksek viteste kullanma, antifrizsiz araç kullanma gibi sebepler büyük masraflar açabilir.
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Egzozdan çıkan duman ise sorunun son aşamaya geldiği ve giderilmezse çok büyük masraflara neden olabileceğinin sinyalidir.
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Bu nedenle aracınıza her hafta düzenli olarak yağ, su, akü, genel görünüm, anormal ses kontrolü yapmanız gerekiyor.
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İşte duman renklerine göre sorunlarSiyah duman: Yanma odasına gereğinden fazla yakıt gönderilmesinden kaynaklanır. Fazla yakıtın yanmaması nedeniyle egzozdan siyah duman çıkar. Enjektörün fazla yakıt göndermesi, oksijen sensöründeki arıza siyah dumana sebebiyet verebilir.
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Dizel Partikül Filtresi bulunan ancak iptal edilen arabalarda da siyah duman görülebilir. Yazılımlı arabalarda da siyah duman atma sorunu ortaya çıkabiliyor. Yeteri kadar hava girişi sağlanmadığı zaman da araç siyah duman atabilir.
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Beyaz duman: Beyaz duman suyun göstergesidir. Motorun ilk çalışmasında beyaz duman normal olarak görülebilir. Egzozda biriken su buharlaşacağından beyaz duman atımı devam edebilir. Ancak araç ısındıktan sonra beyaz duman atmaya devam ediyorsa sorun büyük olabilir. Üst kapak contasının görevini yerine getirmemesi nedeniyle su motorun içine girer ve yanma odasından geçerek egzozdan beyaz duman çıkmasına neden olur. Bu sorun kısa sürede çözülmezse motor yatak sarabilir ve büyük masraf açabilir. Bir diğer sebebi de motor bloğunda çatlak oluşmasıdır.
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Motor bloğundaki çatlaktan sızan su yanma odasına girer ve yine beyaz duman atma olayı görülür. Böyle bir durumda masraf çok büyük olacaktır.
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Başka bir sebep ise EGR’den kaynaklanabilir. Yeni nesil araçlarda egzoz gazını tekrardan silindire gönderen sisteme EGR deniliyor. EGR motor suyuyla soğutuluyor ve sistemdeki arıza nedeniyle yanma odasına yine su giriyor olabilir. Beyaz dumanın sürekli olması halinde araç su eksiltecektir. Yedek su kabını sürekli kontrol etmenizde fayda var.
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Mavi duman: Yağ yakan araçlar egzozlarından mavi duman atarlar. Yanma odasının içine yağın girmesi nedeniyle mavi duman atımı olur. Segmanların ya da valflerin aşınması yağ yakmaya neden olur. Bu sorun kısa sürede giderilmezse motor yağsız kalıp yatak sarar ve motor kilitlenir.