Özel araçta maske takmak zorunlu mu sorusu vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Konu hakkında İçişleri Bakanlığı genelgelerinde detay verilmemişken, il hıfsıza kurulları tarafından alınmış kararlar mevcut.. İşte detaylar
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Arabada maske takmak zorunlu mu sorusu özellikle tek kişi yapılan seyahatlarde cevabı merak edilen konular arasında yer alıyor.. Toplu taşıma ve şahsi araçlarda maske takma zorunluluğu ile ilgili alınan kararlar ortak yürütülürken, tek başınıza kullandığınız araçta maske takmanın zorulu olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmamıştı.. Fakat bu konu hakkında il hıfsıza kurulları tarafından ildeki vakaların artış durumuna göre alınan kararlar mevcut..
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Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca 13 Nisan tarihinde alınan kararlar şu şekildeydi;
Kurul, toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunması amacıyla 13 Nisan Pazartesi günü saat 00.01'den itibaren il dahilinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (Otobüs, özel halk otobüsleri, minibüsler, Ankaray, Başkentray, metro vb.) ile şehirler arası ve ilçeler arası yolcu taşıyan ulaşım araçları, taksiler, her türlü ticari araç, servis araçları ve içerisinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda geçerli olmak üzere ayrıca şu kararlar alındı:
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"Maske kullanılmasının zorunlu tutulması, maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmaması, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanması, toplu taşıma araçlarında 'yolcu oturma kapasitesinin' azami yüzde 50'si kadar yolcu alınması,
seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli uyarıların yapılarak ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınması, bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda genel hijyen şartları sağlanarak sıvı el dezenfektanı bulundurulması, araçlardaki sosyal mesafenin korunması ve vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi amacıyla ilgili kurumlarca yoğunluğu önleyici tedbirler alınması. gerekmektedir."
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Bu konudaki kesin kararı öğrenmek için ilinizde bulunan il hıfsıza kurulunun aldığı tüm kararları mutlaka gözden geçirmenizi tavsiye ederiz..