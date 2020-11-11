Ara tatilde öğretmen seminerleri olacak mı, seminerler yüz yüze mi olacak? Mesleki gelişim programı için açıklama
Ara tatil için sosyal medyadan paylaşım yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin mesleki gelişim programıyla ilgili de belirsizlere son verdi. Yapılan açıklamaya göre, ara tatil sürecinde öğretmenler seminerlere online olarak katılım sağlayacak. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak?
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Ara tatil için sosyal medyadan paylaşım yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin mesleki gelişim programıyla ilgili de belirsizlere son verdi. Yapılan açıklamaya göre, ara tatil sürecinde öğretmenler seminerlere online olarak katılım sağlayacak. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı, yüzbinlerce öğretmenin merakla beklediği seminerler ilgili soru işaretlerine son verdi. Ara tatilde öğretmen seminerleri yüz yüze değil, online ortamda gerçekleştirilecek.
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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Bu yıl 16-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak ara tatil için öğretmen seminerlerinin nasıl olacağı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklandı.
Selçuk şu ifadelere yer verdi: “16 Kasım Pazartesi itibariyle başlayacağımız ara tatilde, öğretmenlerimiz mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabileceklerdir. Kendilerine şimdiden iyi ve verimli bir mesleki gelişim dönemi diliyorum.”
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MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI NEDİR?
Yönetmeliğe göre; Yönetici ve öğretmenler, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe kadar geçen süreler ile kasım ve nisan aylarında yapılacak ara tatillerde, MEB’in hazırladığı program dahilinde kendi okullarında mesleki çalışma yapıyor. Mesleki çalışma programı, okul müdürlüğü tarafından yönetici ve öğretmenlere bir hafta önceden duyuruluyor.