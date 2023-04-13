Ara tatilde karne verilecek mi? 2023 Öğrenciler ne zaman karne alacak? MEB okulların kapanış tarihi belli oldu

ARA TATİLDE KARNE VERİLECEK Mİ?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, bir eğitim öğretim yılında toplam 4 tatil yapıyor. MEB takvimine göre öğrencilere bu yıl iki ara tatil, yarıyıl tatili ve yaz tatili uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre öğrencilere karne dağıtımı yarıyıl (15 tatil) ve yaz tatili öncesinde yapılmaktadır. Dolayısıyla 17-20 Nisan tarihleri arasında uygulanacak ara tatilde öğrencilere karne verilmeyecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada 2022-2023 eğitim öğretim yılında okulların 16 Haziran cuma günü kapanacağı bilgisini paylaştı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri başarı durumlarını belgeleyen karnelerini 16 Haziran cuma günü alacak.