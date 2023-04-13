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Ara tatilde karne verilecek mi? 2023 Öğrenciler ne zaman karne alacak? MEB okulların kapanış tarihi belli oldu

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#Karne#Ara Tatil#Ara Tatilde Karne Verilecek Mi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 10:52

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullar bu cuma günü ikinci ara tatil sebebiyle kapanacak. Öğrenciler, birinci dönem ve ikinci dönem sonlarında başarılı durumlarını belgeleyen karnelerini alıyor. Yarıyıl tatili ve yaz tatili öncesinde öğrencilere verilen karnelerin ara tatil öncesinde verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. MEB 2023 takvimine göre okullarda 17-20 Nisan arasında ara tatil hemen ardından ise 3 günlük bayram tatili başlayacak. Peki Ara tatilde karne verilecek mi? Karne dağıtımı ne zaman? İşte, konuyla ilgili bilgiler…

1/3Ara tatilde karne verilecek mi 2023 Öğrenciler ne zaman karne alacak MEB okulların kapanış tarihi belli oldu



Okullarda son ders zili, ikinci ara tatil sebebiyle yarın çalacak. Öğrenciler, Ramazan bayramı ile birlikte toplam 9 günlük tatil yapma fırsatı yakalayacak. Dönem içerisinde öğrencilere uygulanan sınav ve sözlü sonuçları ortalaması alınarak öğrencilerin o dersten başarı notu belirleniyor. Bu işlem tüm dersler için yapıldığında öğrencilerin dönem sonu başarı ortalaması ortaya çıkıyor. Dönem sonu ortalaması 70 ve üzeri olanlar Teşekkür Belgesi, 85.00 üzeri olanlar ise Takdir Belgesi almaya hak kazanıyor. Ara tatilin başlamasına kısa bir zaman kala karne verilip verilmeyeceği araştırılıyor. Peki Karne ne zaman verilecek, ara tatilde var mı? İşte, öğrencilerin karne alacağı tarih…

2/3ARA TATİLDE KARNE VERİLECEK Mİ

ARA TATİLDE KARNE VERİLECEK Mİ?

 İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, bir eğitim öğretim yılında toplam 4 tatil yapıyor. MEB takvimine göre öğrencilere bu yıl iki ara tatil, yarıyıl tatili ve yaz tatili uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre öğrencilere karne dağıtımı yarıyıl (15 tatil) ve yaz tatili öncesinde yapılmaktadır. Dolayısıyla 17-20 Nisan tarihleri arasında uygulanacak ara tatilde öğrencilere karne verilmeyecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada 2022-2023 eğitim öğretim yılında okulların 16 Haziran cuma günü kapanacağı bilgisini paylaştı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri başarı durumlarını belgeleyen karnelerini 16 Haziran cuma günü alacak.

3/3KARNE NOT ORTALAMASI HESAPLAMA

KARNE NOT ORTALAMASI HESAPLAMA

 Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır. Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler. Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur. Dönem sonu ortalaması 70 ve üzeri olan öğrenciler Teşekkür Belgesi, 85 ve üzeri olanlar ise Takdir Belgesi almaya hak kazanırlar.

 

 

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