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Ara tatil tarihi 2022: Nisan ara tatili ne zaman başlayacak? MEB 2. Dönem tatil takvimini duyurdu

#MEB#Ara Tatil#Mahmut Özer

Ara tatil ne zaman? sorusu milyonlarca veli ve öğrencinin odaklandığı konulardan oldu. Özellikle 7 Şubat tarihinde ikinci dönemin başlamasının ardından 2. dönem ara tatil takvimine gözler çevrildi. MEB takvimine göre nisan ara tatilinde bir hafta öğrenciler dinlenme fırsatı elde edecekler. Ara tatil sonrası ikinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü karnelerin dağıtılması ile son bulacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin ara tatil sürecini dinlenerek geçireceğini açıklamıştı. Peki, 2. dönem nisan ara tatili hangi tarihte? İşte, ara tatil takvimi hakkında detaylar.

1/4Ara tatil tarihi 2022: Nisan ara tatili ne zaman başlayacak MEB 2. Dönem tatil takvimini duyurdu

MEB ara tatil takvimi, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve öğrenci velisinin gündeminde yer alıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlayan okullarda ikinci döneme girildi. Öğrenciler yarıyıl tatili sonrası 7 Şubat'ta ikinci döneme adım attılar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 2. dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek. Yüz yüze eğitime değinen Milli Eğitim Bakanı Özer, " 11 Nisan'a kadar süreci başarılı şekilde yöneteceğiz. Okullarda biz bu önlemleri alırken eğer okul dışı sosyalleşme ortamlarında bu önlemlere hassasiyet göstermezlerse vaka sayısı okullara yansır. " dedi.

2/4OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN

OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek. Nisan ara tatili hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları söyledi;

Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara göre rehberlerimizi güncelliyor ve 81 ile gönderiyoruz. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığını önemsiyoruz. 1.5 yıl fedakarlık yapıldı, bundan sonra bilimsel verileri de dikkate alarak süreci yönetiyoruz. 11-15 Nisan arasında bir haftalık ara tatilimiz var. 11 Nisan'a kadar süreci başarılı şekilde yöneteceğiz. Okullarda biz bu önlemleri alırken eğer okul dışı sosyalleşme ortamlarında bu önlemlere hassasiyet göstermezlerse vaka sayısı okullara yansır. Bir vaka olursa öğrenci ve öğretmende sadece o kişi karantinaya alınıyor. Okullarda hızlı antijen kitini de devreye sokmak istiyoruz.

3/4MEB 2021-2022 TATİL TAKVİMİ

MEB 2021-2022 TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

4/4Ara tatil tarihi 2022: Nisan ara tatili ne zaman başlayacak MEB 2. Dönem tatil takvimini duyurdu

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma tamamlandı. İkinci dönemdeki nisan tatili ise 11 Nisan'da başlayıp 15 Nisan'da sona erecek. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

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#MEB#Ara Tatil#Mahmut Özer