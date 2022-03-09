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Ara tatil (nisan tatili) ne zaman? İşte 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

#Ara Tatil#Nisan Tatili#Okullar Tatil

Bu yıl yapılacak ara tatillerin tarihleri 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi ile duyurulmuştu. MEB bünyesinde yer alan ilkokul, ortaokul ve liselerde sömestr tatilinin dışında iki ara tatil daha yapılıyor. Takvime göre, yılın ikinci ara tatili nisan ayında başlayacak. Peki, ara tatil (nisan tatili) ne zaman? İşte 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi...

1/4Ara tatil (nisan tatili) ne zaman İşte 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

Kasım ayında ilk ara tatili, ocak ayında ise sömestr tatilini geride bırakan öğrenciler, ikinci ara tatilinin başlayacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki 2'nci ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlayacak ve kaç gün sürecek?

2/4Ara tatil (nisan tatili) ne zaman İşte 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

MEB, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini geçtiğimiz yılın yaz aylarında paylaşmıştı. Çalışma takviminde ara tatil, 15 tatil ve yaz tatilinin yanı sıra 2022-2023 eğitim-öğretim döneminin başlayacağı tarih bilgisi yer alıyor.

3/4Ara tatil (nisan tatili) ne zaman İşte 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

İkinci dönemdeki ara tatil, 11 Nisan-15 Nisan 2022' tarihlerinde yapılacak. İkinci dönem ise 7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

4/4Ara tatil (nisan tatili) ne zaman İşte 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

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#Ara Tatil#Nisan Tatili#Okullar Tatil