Ara tatil ne zaman, olacak mı? Kasım ara tatili hakkında Bakan Selçuk’tan açıklama
Ara tatil tarihleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında devam eden uzaktan eğitimde kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiliyor. Öğrenciler bu yıl ara tatilin olup olmayacağını öğrenmek istiyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı daha önce yayınladığı takvim içerisinde tatil tarihlerini duyurmuştu. Peki bu yıl kasım ara tatili olacak mı? İşte MEB tarafından yayımlanan ara tatil tarihleri ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması…
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Kasım ara tatilinin ne zaman olacağı merak ediliyor. Ara tatil tarihleri yoğun ilgi görüyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘Biz bugünlerde de, önümüzdeki haftalarda da bu seyre bakıp nasıl gittiğini dikkate alarak bilimsel verileri dikkate alarak ara tatilde eğitim yapılıp yapılmayacağı ya da hafta sonu cumartesi günü yapılıp yapılmayacağı konusunda da net bilgileri paylaşacağız ama şu haliyle böyle bir çalışmamız şu anda yok’ dedi. İşte detaylar…
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ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre birinci dönem ara tatili ise 16 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım'da sona erecek.
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BU YIL ARA TATİL OLACAK MI?
Ekim ayında konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Kasım ayında ara tatil verilmesi düşünülüyor mu?" sorusuna, "Biz ilk önce olağan durumu dikkate alırız, sonrasında hatırlarsanız senaryolar içerisinde salgının seyrine bağlı olarak ara tatillerin eğitim için kullanılıp kullanılmayacağı, ya da hafta sonlarında eğitim olup olmayacağı konusunda ucu açık bir senaryodan söz etmiştik. Biz bugünlerde de, önümüzdeki haftalarda da bu seyre bakıp nasıl gittiğini dikkate alarak bilimsel verileri dikkate alarak ara tatilde eğitim yapılıp yapılmayacağı ya da hafta sonu cumartesi günü yapılıp yapılmayacağı konusunda da net bilgileri paylaşacağız ama şu haliyle böyle bir çalışmamız şu anda yok." cevabını verdi.