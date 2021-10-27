Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? İşte kasım ara tatili tarihi

Okulların ne zaman tatil olacağı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim ile belli oldu. Ara tatiller bu sene de iki defa uygulanacak. İlk ara tatile kasım ayında girilecek. Öğrenciler cuma gününden itibaren bir sonraki hafta pazartesiye kadar eğitime ara verecekler. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak tarihinde başlayacak. İşte 2021-2022 kasım ara tatilinin detayları