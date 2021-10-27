Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? İşte kasım ara tatili tarihi
Ara tatil için geri sayım başladı. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi 6 Eylül tarihinde başladı. Öğrenciler tüm kademelerde eğitimlerine yüz yüze devam ediyorlar. İlk kez 2019 yılında uygulanan ara tatiller bu sene de uygulanacak. Öğrenciler yarı yıl tatilinden önce kısa bir ara verecekler. Peki, kasım ara tatili ne zaman başlıyor? İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan tatil tarihleri
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Okulların ne zaman tatil olacağı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim ile belli oldu. Ara tatiller bu sene de iki defa uygulanacak. İlk ara tatile kasım ayında girilecek. Öğrenciler cuma gününden itibaren bir sonraki hafta pazartesiye kadar eğitime ara verecekler. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak tarihinde başlayacak. İşte 2021-2022 kasım ara tatilinin detayları
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ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek.
İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak.
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Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.