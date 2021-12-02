Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2021-2022 tatil takvimi
Ara tatil ile okulların ne zaman kapanacağı, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ile velilerin odaklandığı konuların başında geliyor. 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de başlamıştı. Okullarda ilk ara tatil ile 15-19 Kasım'da gerçekleşmişti. MEB'in yeni eğitim öğretim yılı takvimine göre öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise nisan ayında yapacaklar. Gözler şimdi "okullar ne zaman kapanacak?" sorusunun yanıtında. Peki, ikinci ara tatil ne zaman? İşte, o konuyla ilgili detaylar.
İkinci ara tatil ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil kasım ayında tamamlandı. Geçtiğimiz yıllarda uygulamaya geçilen ara tatil ile öğrenciler bir kez daha tatil yapacaklar. 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak yarıyıl tatili sonrası ara tatil dönemi gelecek. Takvime göre milyonlarca öğrencinin dinlenme şansı yakalayacağı ara tatil 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma günü tamamlanacak. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek. Ardından ise ikinci ara tatil dönemi gelecek.
İkinci ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
İkinci ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
OKULLAR AÇIK KALACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, salgının olumsuz etkilediği sektörlerin başında eğitimin geldiğini vurgulayarak "Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim öğretim süreçlerinin aksamasını önlemek amacıyla en modern yöntemleri uygulamaya öncelik verdik. Tüm okul ve sınıflarda uzaktan eğitim gerçekleştirmeyi başardık. Bu dönem itibarıyla tam zamanlı yüz yüze eğitime geçtik. Okulları açık tutmak konusunda kararlıyız" dedi.
UNESCO 41'inci Genel Konferansı’na online olarak canlı video ile katılan Bakan Özer Türkiye’nin ulusal beyanını sundu. Fransa'nın başkenti Paris'te 9 Kasım tarihinde başlayan konferans 24 Kasım 2021 tarihine kadar sürecek. Konferans kapsamında 10-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenen "Genel Politika Tartışmaları" oturumlarında ülkeler, ulusal beyanlarını sunuyor. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer de konferansın bu sabah yapılan oturumunda video mesajla Türkiye'nin ulusal beyanını sundu. Özer, ulusal beyanında Türkiye'nin 2021-2025 dönemi UNESCO Yürütme Kurulu adaylığı için diğer ülkelerden destek istedi.