Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2021-2022 tatil takvimi

İkinci ara tatil ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil kasım ayında tamamlandı. Geçtiğimiz yıllarda uygulamaya geçilen ara tatil ile öğrenciler bir kez daha tatil yapacaklar. 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak yarıyıl tatili sonrası ara tatil dönemi gelecek. Takvime göre milyonlarca öğrencinin dinlenme şansı yakalayacağı ara tatil 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak.