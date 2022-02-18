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Ara tatil ne zaman? Nisan ara tatiline kaç gün kaldı? İşte MEB ara tatil takvimi

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15 tatili geride bırakan öğrenciler ikinci ara tatil heyecanı yaşıyor. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) takvimiyle yıl içerisinde yapılacak tatillerin tarihleri de duyurulmuştu. Yılın ilk ara tatili ocak ayında yapılmıştı, ikinci ara tatil ise nisan ayında gerçekleşecek. Peki, ara tatil ne zaman? Nisan ara tatiline kaç gün kaldı? İşte MEB ara tatil takvimi...

1/4Ara tatil ne zaman Nisan ara tatiline kaç gün kaldı İşte MEB ara tatil takvimi

Kasım ayında yapılan ilk ara tatil sonrası Ocak ayı sonunda yarıyıl tatili gerçekleştirilmişti. İkinci dönemdeki nisan tatili ise 11 Nisan'da başlayıp 15 Nisan'da sona erecek. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

2/4Ara tatil ne zaman Nisan ara tatiline kaç gün kaldı İşte MEB ara tatil takvimi

11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek ara tatil hakkında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, " Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara göre rehberlerimizi güncelliyor ve 81 ile gönderiyoruz. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığını önemsiyoruz. 1.5 yıl fedakarlık yapıldı, bundan sonra bilimsel verileri de dikkate alarak süreci yönetiyoruz. 11-15 Nisan arasında bir haftalık ara tatilimiz var. 11 Nisan'a kadar süreci başarılı şekilde yöneteceğiz. Okullarda biz bu önlemleri alırken eğer okul dışı sosyalleşme ortamlarında bu önlemlere hassasiyet göstermezlerse vaka sayısı okullara yansır. Bir vaka olursa öğrenci ve öğretmende sadece o kişi karantinaya alınıyor. Okullarda hızlı antijen kitini de devreye sokmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

3/42021- 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

2021- 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Yüz yüze eğitim başladı: 6 Eylül 2021

İlk ara tatil: 15 Kasım 2021

Yarıyıl tatili: 24 Ocak 2022 Pazartesi- 4 Şubat 2022 Cuma

İkinci dönem ara tatili: 11 Nisan-15 Nisan 2022

İkinci dönem: 7 Şubat 2022 Pazartesi- 17 Haziran 2022 Cuma

4/4Ara tatil ne zaman Nisan ara tatiline kaç gün kaldı İşte MEB ara tatil takvimi
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