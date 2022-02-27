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Ara tatil ne zaman? Nisan ara tatili hangi tarihte? MEB 2022 okullarda 2. dönem ara tatil tarihi

#Okullar#Ara Tatil#Meb

Ara tatil ile okulların ne zaman kapanacağı, şubat ayının son günlerine girilmesi ile veli ve öğrencilerin yoğunlaştığı konulardan oldu. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitimin ilk dönemi 21 Ocak'ta karnelerin alınması ile tamamlandı. İlkokul, ortaokul ve liselerde başlayan sınavlar tüm hızıyla sürerken tatil planlarına yön verecek olan veliler de bir yandan da 1 haftalık ara tatilin tarihine yoğunlaştı. MEB takvimine göre öğrenciler nisan ayında bir haftalık ara tatil dönemine girecekler. Peki, Nisan ara tatili ne zaman? İşte, 2022 okullarda 2. dönem ara tatil tarihi.

1/4Ara tatil ne zaman Nisan ara tatili hangi tarihte MEB 2022 okullarda 2. dönem ara tatil tarihi

Ara tatil tarihi okullarda ikinci dönem devam ederken gündeme geldi. Koronavirüsü nedeniyle bir buçuk yıllık aranın ardından 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayan yüz yüze eğitimin ilk dönemi geride kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim takvimine göre ara tatilin ilk günü 11 Nisan olacak.

2/4OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN

OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek. Nisan ara tatili hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları söyledi;

Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara göre rehberlerimizi güncelliyor ve 81 ile gönderiyoruz. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığını önemsiyoruz. 1.5 yıl fedakarlık yapıldı, bundan sonra bilimsel verileri de dikkate alarak süreci yönetiyoruz. 11-15 Nisan arasında bir haftalık ara tatilimiz var. 11 Nisan'a kadar süreci başarılı şekilde yöneteceğiz. Okullarda biz bu önlemleri alırken eğer okul dışı sosyalleşme ortamlarında bu önlemlere hassasiyet göstermezlerse vaka sayısı okullara yansır. Bir vaka olursa öğrenci ve öğretmende sadece o kişi karantinaya alınıyor. Okullarda hızlı antijen kitini de devreye sokmak istiyoruz.

3/4MEB 2021-2022 TATİL TAKVİMİ

MEB 2021-2022 TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

4/4Ara tatil ne zaman Nisan ara tatili hangi tarihte MEB 2022 okullarda 2. dönem ara tatil tarihi

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma tamamlandı. İkinci dönemdeki nisan tatili ise 11 Nisan'da başlayıp 15 Nisan'da sona erecek. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

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#Okullar#Ara Tatil#Meb