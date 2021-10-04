Ara tatil ne zaman, kasımın kaçında? Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2021-2022 ara tatil tarihleri

Ara tatilinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Kasım ara tatili için geri sayım başladı. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk tatili olan ara tatil 15 Kasım tarihinde başlayacak. Öğrenciler, 19 Kasım'a kadar tatile devam edecekler. İşte 2021-2022 ara tatil, yarıyıl tatili ve yaz tatili tarihleri