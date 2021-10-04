Ara tatil ne zaman, kasımın kaçında? Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2021-2022 ara tatil tarihleri
Ara tatil tarihleri için araştırmalar hız kazandı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı eylül ayında başladı. 6 Eylül'den itibaren öğrenciler yüz yüze olacak şekilde eğitimlerine devam ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim ile beraber okulların tatil olacağı tarihler belli oldu. Bu takvime göre ara tatilin ilki kasım ayında gerçekleşecek. Peki, okullar ne zaman, ayın kaçında kapanacak?
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1
Ara tatilinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Kasım ara tatili için geri sayım başladı. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk tatili olan ara tatil 15 Kasım tarihinde başlayacak. Öğrenciler, 19 Kasım'a kadar tatile devam edecekler. İşte 2021-2022 ara tatil, yarıyıl tatili ve yaz tatili tarihleri
2
ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek.
İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak.
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YARIYIL TATİLİ OCAK AYINDA BAŞLIYOR
Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.