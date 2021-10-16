Ara tatil ne zaman? İşte kasım ara tatilinin tarihi

Kasım ara tatiline yaklaşmasıyla birlikte net tarihe yönelik araştırmalar da hız kazandı. Uzun bir sürenin ardından yüz yüze eğitim 6 Eylül tarihinde başladı. Yılın ilk tatili olan ara tatil ise kasım ayında yapılacak. Takvime göre ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak.