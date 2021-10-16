Ara tatil ne zaman? İşte kasım ara tatilinin tarihi
Eylül ayında başlayan yüz yüze eğitim süreci devam ederken gözler bir kez daha ara tatil tarihlerine çevrildi. Takvime göre, bu yılın ilk ara tatili kasım ayında gerçekleşecek. Peki, ara tatil ne zaman? İşte kasım ara tatilinin tarihi
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kasım ara tatiline yaklaşmasıyla birlikte net tarihe yönelik araştırmalar da hız kazandı. Uzun bir sürenin ardından yüz yüze eğitim 6 Eylül tarihinde başladı. Yılın ilk tatili olan ara tatil ise kasım ayında yapılacak. Takvime göre ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak.
2
Yayınlanan programa göre birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.