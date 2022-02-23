Ara tatil ne zaman? İşte 2022 nisan ara tatili tarihi

Ara tatilin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi eylül ayında başladı. Öğrenciler tüm kademelerde eğitimlere yüz yüze devam ediyorlar. İkinci dönemin başlamasının ardından gözler ikinci ara tatile çevrildi. İkinci dönem ara tatili nisan ayında başlayacak. Tatilin ilk günü 11 Nisan olacak.
Ara tatil 11 Nisan tarihinde başlayacak ve 15 Nisan’da sona erecek. Hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 18 Nisan’da eğitime başlayacak.
7 Şubat tarihinde başlayan ikinci dönem 17 Haziran’da sona erecek ve yaz tatili başlayacak.