Ara tatil ne zaman? İşte 2022 nisan ara tatili tarihi

Ara tatilin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi eylül ayında başladı. Öğrenciler tüm kademelerde eğitimlere yüz yüze devam ediyorlar. İkinci dönemin başlamasının ardından gözler ikinci ara tatile çevrildi. İkinci dönem ara tatili nisan ayında başlayacak. Tatilin ilk günü 11 Nisan olacak.