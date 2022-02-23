Ara tatil ne zaman? İşte 2022 nisan ara tatili tarihi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ukrayna az önce harekete geçti... OHAL ilan edildiUkrayna az önce harekete geçti... OHAL ilan edildi#Rusya
Rusya-Ukrayna krizinde gündem yaptırımlar: İşte hedefteki üç Rus isimRusya-Ukrayna krizinde gündem yaptırımlar: İşte hedefteki üç Rus isim!#RUSYA
Baltacıdan Şahin Giraya…. Osmanlıyı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey KaradenizBaltacı'dan Şahin Giray'a…. Osmanlı'yı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz#Rusya
Cumhurbaşkanı Erdoğandan flaş mesajlar Rusya-Ukrayna krizi, S-400 konusu, Bahçeliye teşekkür...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar! Rusya-Ukrayna krizi, S-400 konusu, Bahçeli'ye teşekkür...#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yer: Ukrayna Çocukların kıyafetlerine etiket yapıştırıp gönderiyorlar...Yer: Ukrayna! Çocukların kıyafetlerine etiket yapıştırıp gönderiyorlar...#RUSYA
Dış basında manşetler yaptırımlara ayrıldı Deliyi durdurunDış basında manşetler yaptırımlara ayrıldı! 'Deliyi durdurun' #RUSYA
Kriz sonrası İngiltere harekete geçti Peş peşe açıklamalar...Kriz sonrası İngiltere harekete geçti! Peş peşe açıklamalar...#Rusya - Ukrayna
Saldırıya uğrayan doktor dehşet anlarını anlattı: Üzerime oturup boğmaya çalıştıSaldırıya uğrayan doktor dehşet anlarını anlattı: Üzerime oturup boğmaya çalıştı#ANKARA
Bakan Kasapoğlu, dijital etkinlikle 2022’nin Gençlik Katılım Yılı olduğunu duyurduBakan Kasapoğlu, dijital etkinlikle 2022’nin Gençlik Katılım Yılı olduğunu duyurdu#Bakan Kasapoğlu
Yoğunluk şimdiden başladı Rekor bekleniyorYoğunluk şimdiden başladı! Rekor bekleniyor#Turizm Sektörü
Bitcoin için korkutucu tahmin Büyük kayıplar mı yaşanacakBitcoin için korkutucu tahmin! Büyük kayıplar mı yaşanacak?#Bitcoin
Siber saldırganların yeni hedefi evler… Tek tuşla kapı kilidiniz bile açılabilirSiber saldırganların yeni hedefi evler… Tek tuşla kapı kilidiniz bile açılabilir!#Teknoloji
Zverev çılgına döndü Turnuvadan ihraç edildiZverev çılgına döndü! Turnuvadan ihraç edildi#Alexander Zverev
Covid 19, ünlü sunucunun kocasında ağır hasar bırakmıştı, gözyaşları sel oldu: Bizim için mutlu son yokCovid 19, ünlü sunucunun kocasında ağır hasar bırakmıştı, gözyaşları sel oldu: Bizim için mutlu son yok!#Kate Garraway
Arda Kuraldan yıllar sonra gelen itiraf: Yıldız ile yan yana gelmekten korkuyorumArda Kural'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yıldız ile yan yana gelmekten korkuyorum!#Arda Kural
HABERLERGündem Haberleri

Ara tatil ne zaman? İşte 2022 nisan ara tatili tarihi

#Ara Tatil#Nisan Ara Tatili#İkinci Dönem

Ara tatil tarihi için geri sayım başladı. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde öğrenciler ilk ara tatili kasım ayında yaptılar. Yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem başladı. Öğrenciler eğitimlerine yüz yüze deva Şimdi sıra nisan ara tatiline geldi. Peki, nisan ara tatili ne zaman başlayacak? İşte ara tatil tarihi

1/3Ara tatil ne zaman İşte 2022 nisan ara tatili tarihi

Ara tatilin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi eylül ayında başladı. Öğrenciler tüm kademelerde eğitimlere yüz yüze devam ediyorlar. İkinci dönemin başlamasının ardından gözler ikinci ara tatile çevrildi. İkinci dönem ara tatili nisan ayında başlayacak. Tatilin ilk günü 11 Nisan olacak.

2/3ARA TATİL NE ZAMAN

ARA TATİL NE ZAMAN?

Ara tatil 11 Nisan tarihinde başlayacak ve 15 Nisan’da sona erecek. Hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 18 Nisan’da eğitime başlayacak.

3/3Ara tatil ne zaman İşte 2022 nisan ara tatili tarihi

7 Şubat tarihinde başlayan ikinci dönem 17 Haziran’da sona erecek ve yaz tatili başlayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ara Tatil#Nisan Ara Tatili#İkinci Dönem