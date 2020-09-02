Ara tatil ne zaman? İşte 2020 2021 eğitim yılı ara tatil tarihleri!
Yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılan uzaktan eğitim, 18 Eylül Cuma gününe kadar sürecek, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime 'aşamalı ve seyreltilmiş' şekilde geçilmesi planlanıyor. Peki ara tatil ne zaman?
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2020-2021 eğitim yılının uzak eğitimle açılmasının ardından milyonlarca öğrenci, ara tatil olarak adlandırılan tatil sürecinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Ara tatiller ilk kez geçtiğimiz eğitim yılında uygulanmıştı. İşte, İşte 2020 2021 eğitim yılı ara tatil tarihleri...
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ARA TATİL TAKVİMİ
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.
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Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.