MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAra tatil ne zaman? İşte 2020-2021 eğitim yılı ara tatil takvimi!
GeriGündem Ara tatil ne zaman? İşte 2020-2021 eğitim yılı ara tatil takvimi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 13 Eylül 2020 - 21:32 | 

Ara tatil ne zaman? İşte 2020-2021 eğitim yılı ara tatil takvimi!

Milyonlarca öğrencinin online eğitimle ders başı yapmasının ardından, tatil günleri şimdiden gündeme gelmeye başladı. Koronavirüs nedeniyle okullarından bu dönem de uzak kalacak öğrenciler, 'ilk ara tatil ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor. Diğer yandan veliler de MEB 2020-2021 ara tatil takvimini araştırıyor. Peki, ara tatil ne zaman başlıyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geçtiğimiz yıl ilk kez uygulanmaya koyulan ara tatil dönemleri için geri sayım başladı. Bakanlık yayımlanan eğitim öğretim programı kapsamında ara tatil takvimini paylaşmıştı. İşte, yeni eğitim yılının ara tatil takvimleri...

2YENİ EĞİTİM YILI ARA TATİL TAKVİMİ
Abone Olgoogle-news

YENİ EĞİTİM YILI ARA TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

3
Abone Olgoogle-news

Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi