Ara tatil ne zaman bitiyor, uzayacak mı? Bakan Selçuk'tan ara tatil açıklaması
Ara tatil tarihleri ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Ara tatil 2020 yılında 16 Kasım’da başladı. Öğrenciler hafta sonu tatili ile beraber 13 Kasım’dan itibaren tatile başladılar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz.’ dedi. Peki, ara tatil ne zaman bitiyor?
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Ara tatilin ne zaman biteceği merak ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında kademeli şekilde yüz yüze eğitime geçiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ara tatil 16 Kasım Pazartesi günü başladı. Ara tatilde öğretmenler, mesleki gelişim programlarına çevirimiçi ortamda katılabiliyor. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021’de başlayacak ve 5 Şubat 2021’de sona erecek. İşte ara tatil tarihi ve detaylar…
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ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre birinci dönem ara tatili ise 16 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım'da sona erecek. Hafta sonu tatili ile beraber 13 Kasım’dan itibaren tatile giren öğrenciler 23 Kasım’da derslerine başlayacaklar. Ara tatilde öğretmenler, mesleki gelişim programlarına çevirimiçi ortamda katılabilecek. TRT EBA kanallarında ara tatilde telafi yapmak isteyen öğrenciler için dönem içindeki ders programlarının özet tekrarları yayınlanacak.
Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021’de başlayacak ve 5 Şubat 2021’de sona erecek.
İkinci dönem, 08 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecektir.
İkinci dönem ara tatili, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Nisan 2021 Cuma günü sona erecektir.
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BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından, ara tatilin başladığı gün açıklama yaptı.
Ziya Selçuk, şunları kaydetti:
"Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Maskeni tak, çünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var."