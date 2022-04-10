Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? MEB 2021-2022 ara tatil takvimi

ARA TATİLDE YÖNETİCİLER OKULA GİDECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon programında "Yüz yüze eğitimle ayakta durabilmek, bunun iradesini öğretmenlerimizle, bütün okul yöneticilerimizle, tüm il müdürlerimizle, ilçe milli eğitim müdürlerimizle gösterebilmek çok önemli bir başarı hikayesi. Bunu unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu 11-15 Nisan tarihleri arasında öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin okula gitmeleri zorunluluğunu kaldırıyoruz." dedi.