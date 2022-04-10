Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? MEB 2021-2022 ara tatil takvimi

Okullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021-2022 takviminde belli oldu. Haftalardır sözlü ve yazılı sınavda yorulan öğrenciler 11 Nisan'da başlayan ara tatil döneminde dinlenme şansı elde edecekler. Yılın ve dönemin son ara tatili hafta sonları ile beraber 9 gün sürecek. Tatil dönüşü ilk ders zili 18 Nisan Pazartesi günü çalacak.
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci, ikinci ara tatile çıktı. 11 - 15 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek ara tatil sonrasında 18 Nisan Pazartesi günü itibariyle öğrenciler için ders zili yeniden çalacak.
İkinci dönemin son ders zili ise 17 Haziran Cuma günü çalacak ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.
2021- 2022 eğitim öğretim yılının 11-15 Nisan arasında yapılacak ara tatili sebebiyle MEB’in sosyal medya hesabından öğrenci ve öğretmenlere ara tatil mesajı gönderen Bakan Özer şu ifadeleri kullandı:
“Eğitim milli meselemizdir ilkemizle sürdürdüğümüz yüz yüze eğitim kararlılığımıza her türlü emek ve çabasıyla destek veren tüm öğrenci ve öğretmenlerimize huzur ve esenlikle geçirecekleri bir ara tatil diliyorum. Okullarımızda sağlıkla yeniden buluşmak temennimizle…”
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon programında "Yüz yüze eğitimle ayakta durabilmek, bunun iradesini öğretmenlerimizle, bütün okul yöneticilerimizle, tüm il müdürlerimizle, ilçe milli eğitim müdürlerimizle gösterebilmek çok önemli bir başarı hikayesi. Bunu unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu 11-15 Nisan tarihleri arasında öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin okula gitmeleri zorunluluğunu kaldırıyoruz." dedi.