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Ara tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? İşte MEB'in açıkladığı takvim

#MEB#Ara Tatil#Seoanasayfa

Bu eğitim yılında planlanan ikinci ve son ara tatil başladı. Öğrenciler, birinci dönem ara tatillerini, 15-19 Kasım 2021'de yapmıştı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanmıştı. Peki, ara tatil ne zaman bitecek? Nisan tatili uzayacak mı?

1/3Ara tatil ne zaman bitecek Okullar ne zaman açılacak İşte MEBin açıkladığı takvim

Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili çaldı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatilini yapacak. Pek çok öğrenci ve veli de tatilin bitiş tarihini araştırıyor. İşte, nisan ara tatili hakkında ayrıntıları...

2/3TATİL NE ZAMAN BİTECEK

TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Yaklaşık 18 milyon öğrenci için bahar dönemi ara tatili bugün başlıyor. Ara tatil 11-15 Nisan arasında yapılacak.

3/3BAKANDAN ARA TATİL MESAJI

BAKAN'DAN ARA TATİL MESAJI

2021- 2022 eğitim öğretim yılının 11-15 Nisan arasında yapılacak ara tatili sebebiyle MEB’in sosyal medya hesabından öğrenci ve öğretmenlere ara tatil mesajı gönderen Bakan Özer şu ifadeleri kullandı:

“Eğitim milli meselemizdir ilkemizle sürdürdüğümüz yüz yüze eğitim kararlılığımıza her türlü emek ve çabasıyla destek veren tüm öğrenci ve öğretmenlerimize huzur ve esenlikle geçirecekleri bir ara tatil diliyorum. Okullarımızda sağlıkla yeniden buluşmak temennimizle…”

 

 

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#MEB#Ara Tatil#Seoanasayfa