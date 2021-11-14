Ara tatil ne zaman bitecek? İşte Kasım ayı ara tatilinin sona ereceği tarih
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili başladı. Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Ara tatil planları için hem öğrenciler hem de veliler, bu yılın takvimini inceliyor. Peki, ara tatil ne zaman bitecek? İşte Kasım ayı ara tatilinin sona ereceği tarih
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Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 6 Eylül'de yüz yüze ve tam zamanlı eğitime başlayan öğrenciler, ara tatil sürecine girdi. Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım Cuma günü sona erecek.
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Ara tatilde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek. Öğretmenler, bu tarihler arasında okullara gelmeyecek ve idari izinli sayılacak.
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Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
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Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.